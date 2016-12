El Ministerio de Salud recuerda la importancia de convertirse en donante de sangre voluntario y habitual

Por ello, el director del Programa Provincial de Hemoterapia del Cudaio, Néstor Manzelli, reitera la invitación a personas mayores de 18 años a donar sangre, destacando que “la convocatoria que hacemos a la comunidad no es solo para la emergencia, sino que alentamos a que toda persona sana se transforme en un dador habitual, informado y responsable”.

“Se puede donar cada tres meses y la experiencia y las estadísticas demuestran que la sangre es más segura y de mejor calidad cuanto más concurrente sea la persona donante”, aclaró.

NUEVO MODELO DE DONACIÓN



En muchas ocasiones la demanda supera a la disponibilidad de unidades de sangre y los servicios enfrentan dificultades para que el suministro sea suficiente y, al mismo tiempo, alcanzar calidad e inocuidad. Una forma de alcanzar ese objetivo es a través de donaciones periódicas voluntarias.

Este nuevo modelo que promueve el Programa Provincial de Hemoterapia apunta a reemplazar el esquema tradicional de reposición, que suele imponer al paciente y su familia la responsabilidad de conseguir donantes. Las estadísticas sanitarias de todo el mundo muestran que la sangre donada por reposición es hasta cuatro veces más riesgosa que la que proviene de donaciones voluntarias, responsables y periódicas.

“La salud del paciente transfundido depende en gran medida de que la sangre donada esté libre de posibles contagios y para garantizar eso debemos superar el modelo tradicional de donación por reposición, basado en llamados a la solidaridad o imposición de cantidad de dadores a la familia del enfermo, e ir hacia un nuevo paradigma de comunidad donante en el que la responsabilidad ciudadana tiene un rol protagónico”, enfatizó Manzelli.

DÓNDE DONAR



Para donar sangre se puede concurrir a los servicios de hemoterapia o bancos de sangre de cualquier hospital público a partir de las 8 de la mañana. Es conveniente no estar en ayunas.

La donación no es dirigida para un paciente específico, sino para un sistema que permanentemente precisa producir hemoderivados a partir de la sangre para así poder tratar a miles de pacientes que no tienen otra alternativa terapéutica. Es decir, no corresponde que al dador se le pregunte para quién dona.

Para realizar consultas y obtener más información, los interesados pueden dirigirse al e-mail donasangre@santafe.gov.ar.