La campaña, titulada “Si tomás, no manejes”, busca concientizar especialmente a los jóvenes, sobre los peligros que lleva el consumo de alcohol al volante, no sólo para consigo mismos, sino para quienes transportan o para aquellas personas que se crucen en su camino.



Se trata de spots para gráfica, para radio y para televisión, con el mensaje “Que no sea tu última fiesta” y bajo el lema “Si tomás, no manejes”.