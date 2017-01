Programa de financiación para emprendedores locales.

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Casilda comunica que entre el 16 y el 31 de enero estará abierta la inscripción al programa de financiación Línea de Formalización – Emprendedores. El mismo está destinado a emprendedores que están trabajando, pero que no se encuentran incluidos en el circuito formal.

Los beneficios que trae el programa son:

Aportes monetarios no reintegrables

1 Trabajador…………………$ 20.700.-

2 trabajadores……………….$ 26.450.-

3 o más trabajadores.………$ 28.750.-



El destino del financiamiento está dirigido a:

• Herramientas y equipamientos

• Insumos

• Acondicionamiento del Local de trabajo o taller

• Habilitaciones, Instalaciones de electricidad, gas, etc.

• Elementos de seguridad del trabajo



Los requisitos son:

• Estar constituidos formalmente.

• Asistir al Encuentro de Sensibilización sobre Derechos y Obligaciones de los Trabajadores Independientes, dictado por la Oficina de Empleo.

• Acreditar el pago de tres (3) meses de Monotributo Social luego de participar del encuentro.

• No haber recibido prestaciones dinerarias en el marco de la presente línea.



Por consultas, dirigirse a la Oficina de Empleo Municipal, Subsecretaría de Producción, Buenos Aires 1820, a los teléfonos (03464) 422211/212 interno 122, o vía correo electrónico a oficinadeempleo@casilda.gov.ar, o secproduccion@casilda.gov.ar



La inscripción estará abierta a partir del 16 de enero y hasta el 31 del mismo mes.