Prevención por alerta meteorológica en Casilda.

La Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana informa a la población que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta meteorológico para una amplia zona en la que se encuentra comprendida nuestra ciudad, por lo que se brindarán algunas recomendaciones a tener en cuenta.





El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, oeste y norte de La Pampa, este de Mendoza, San Luis, sur y centro de Santa Fe, se prevé que a partir de la tarde o noche de este sábado 14 de enero, comiencen a desarrollarse precipitaciones en forma de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, siendo algunas localmente fuertes o severas acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, empezando sobre el oeste y centro de la zona de cobertura.



Se espera que estos fenómenos se extiendan hacia el este a toda el área de influencia durante el día domingo 15 y parte del lunes 16, pudiendo dejar valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm y particularmente sobre Entre Ríos, este de Córdoba, y centro y sur de Santa Fe valores que podrían alcanzar o superar los 100 mm de forma puntual.



La Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana recomienda a los vecinos tomar las siguientes precauciones en caso de lluvias intensas y tormentas:



A los vecinos:

- Ante el anuncio de lluvias no dejar basura en calles ni en veredas que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

- Retirar los objetos ubicados en el exterior de la casa que puedan ser arrastrados por la acción del viento y causar daños.

- Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

- Tener mucho cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

- Ante tormentas fuertes tener precaución y denunciar la caída de árboles y de cables cortados.

- No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.



En caso de ocurrencia de vientos fuertes o tormentas eléctrícas:

- Evitar colocarse en cercanías a piscinas, y no resguardarse debajo de árboles, balcones, marquesinas, o construcciones que puedan derrumbarse, ni acercarse a alambrados.

- Valorar la posibilidad de permanecer en lugar seguro evitando salir, salvo caso de extrema necesidad



A los automovilistas:

- Mientras llueva evitar, en lo posible, el tránsito vehicular y la circulación por calles anegables.

- Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas, detener el vehículo en un lugar seguro y esperar que pase la tormenta.





Ante cualquier tipo de reclamo, comunicarse con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al teléfono 420341.