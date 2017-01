Hugo Racca realizó un duro descargo contra hermanas de su pareja.

Agustina Rodríguez continúa progresando favorablemente y su pareja publicó un mensaje a través de las redes sociales acusando a miembros de su familia de mentir permanentemente con respecto a su estado de salud y de generar falsas acusaciones hacia su persona.

Comenzó refiriéndose a su estado de salud “Bueno chicas, ya está. Se terminó. Ahora la información la doy yo. Y para ello me basta una imagen, que vale más que mil palabras. Se acabó ese jueguito de la muerte cerebral, los paros cardíacos, la infección generalizada, los “daños cerebrales irreversibles” y tantas falsedades más. ¡Basta! Ahora se dice sólo la verdad. ¿Saben una cosa? Dolió muchísimo aquel fin de semana, cuando a Agustina le retiraron el respirador y la sacaron del coma inducido, que ustedes no lo hayan compartido con la gente como la gran noticia que fue. Con alegría, como lo viví yo con mis amigos. En cambio, prefirieron seguir diciendo que su vida estaba en manos de Dios y sólo quedaba rezar. Todo para obedecer ese tonto consejo de que había que dar malas noticias, agitar a la prensa, organizar marchas, escraches, sensibilizar a la población y ponerla en mi contra, para influir sobre la Justicia y que me condene. Pero les salió mal, chicas. Ahora se les termina: la Justicia está a un paso de dar su veredicto y la propia Agustina pronto dirá la verdad. Ahí las quiero ver” Expresó.

Y continuó justificando su ausencia en los primeros días de internación de su pareja “Tampoco les sirvió esa mentira de que yo no iba a verla porque era un insensible, cuando en realidad ustedes le dieron orden al director del sanatorio de que no se me brinde información ni se me deje entrar. Cuando me vi privado de mis derechos, acudí a la Justicia, que me los reconoció. Entonces se les cortó también esa farsa. Sólo que tuvieron la ventaja de que algunos periodistas “no se dieron cuenta” de lo que pasaba y por unos días insistieron con la estupidez de mi frialdad”

Por último agregó “Les anticipo que el destino que vislumbraban para mí, se les volverá en contra, como un búmeran. Vayan preparando las valijas, chicas. No sé cómo harán para seguir viviendo en Casilda cuando TODOS se enteren de que hicieron este juego perverso de especular con la desgracia de una hermana para ganarse unos pesitos. ¡Lamentable!!! Pero tratándose de ustedes, que las conozco bien porque “una personita hermosa” me habló bastante acerca de cómo son, no me sorprendió para nada”



El mensaje fue publicado acompañado por una fotografía de Agustina en la que se la ve en buen estado y muy sonriente.