Como se aprobó el incremento de la tasa.

La Municipalidad de Casilda elevó al Concejo una actualización de la TGI y a través de votación se decidió aprobar la solicitud. Si bien la propuesta inicial era del 38%, el Ejecutivo ofreció bajarla al 33%. El incremento es, en promedio, de $ 50.

Pierucci al igual que Golosetti, se mantuvo firme en su voto negativo y lo justificó diciendo “La gente paga alumbrado, barrido y limpieza y a la ciudad no la veo mejor. Hay cosas que destaco de la actual gestión, como el trabajo en Nueva Roma pero en este momento la ciudad esta descuidada. Casilda esta peor que cuando estaba Bacalini ”

Por su parte Pedro Sanita presentó una alternativa. “Me pareció prudente ofrecer una opción dado a que le solicitamos una semana para tomar la decisión. Propuse que el incremento sea de un 20% teniendo en cuenta las paritarias pero mi posición no pudo tener dictamen porque yo no estoy en la comisión de hacienda. Tengo mucho respeto por el intendente pero Casilda esta muy descuidada, los vecinos estaban acostumbrados a una ciudad limpia y ordenada y hoy no se esta viendo. Espero que esto sea solo un llamado de atención y todos trabajemos por mejorar de la ciudad. Para pedir hay que dar y no estamos dando” Comentó.

Mientras que los concejales Mauricio Plancich, Hugo Racca, Lorena Casati y Pablo Zanetti votaron a favor.

“Negarse por segunda vez al aumento de la tasa me parece una postura poca madura, les pedimos que nos den ellos un porcentaje que crean justo y también se negaron. Entiendo que es un año electoral, a veces se mezclan las cuestiones pero esperábamos otra actitud. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar mucho lo que es iluminación, bacheo y limpieza, pero tenemos que recordar que se hicieron muchas obras con el dinero de obras publicas para el barrio Nueva Roma debido a la difícil situación por la cual atravesó y que también se invirtió mucho en maquinaria municipal. Deberían tenerlo en cuenta. Estos mismos concejales, cuando la ciudad estaba mucho peor que hoy acompañaron los pedidos de aumentos de Bacalini. No cuestiono a nadie pero pido que pensemos en el bienestar de la ciudad y no de cada uno” Comentó Zanetti.