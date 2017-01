El arte no es delito

Martín Almirón está recorriendo distintas ciudades del país, autosustentándose tocando en espacios públicos y recibiendo la colaboración de la gente. Si bien en la mayoría de las localidades que visitó se encontró con que debía pedir autorización municipal para poder hacer arte en plazas, peatonales, parques o la misma calle, nunca había sido tratado de la manera que lo hicieron los inspectores municipales y la policía de la ciudad de San Juan.

En la previa al hecho que se viralizó en las redes, Martín había contado lo difícil que era hacerse de la autorización:

"Recién vengo de la Municipalidad de San Juan Capital, de la parte de cultura. Fui a las 9 am a pedir permiso para tocar en la peatonal (es algo que no comparto, pero me obligan a hacerlo) y resulta que la persona que da los permisos, no había llegado, nadie sabía a que hora podía llegar, espere una media hora y me dijeron las personas que me atendieron ahí que por ahí llegaba mas tarde, después me dijeron que creían que solo Martes y Jueves dan los permisos, me tomaron los datos. Venite mañana concluyeron. El viernes pasado también fui a pedir el permiso, y resulta que estaban de licencia. Hoy otra vez voy a ir a tocar sin permiso, y me tengo que enfrentar otra vez con los inspectores y la policía. ME PARECE TOTALMENTE INJUSTO TODO ESTO. Permiso para tocar en un lugar público? Por que necesitan controlar todo? POR QUE ESTÁN MATANDO EL ARTE DE ESTA MANERA? Mi cabeza se llena de preguntas sin respuestas".

Martín tocando en la peatonal

El casildense fue detenido, incomunicado, y encerrado durante más de 8 horas, junto a presos comunes por el solo hecho de haber estado tocando sus tachos en la peatonal sanjuanina.

La noticia tomó relevancia al ser viralizado un video en el que se muestra la intervención municipal y policial y la resistencia pacífica del músico, apoyado por toda la gente que se encontraba disfrutando de su arte, o simplemente pasando por el lugar.

La detención ocurrió minutos antes del mediodía y la liberación ocurrió pasadas las 20 horas de este miércoles.

El vídeo de la detención

El propio Martín contó lo sucedido en su perfil de la red social Facebook:

"Bueno, acá estoy, después de 8hs detenido, por tocar sin permiso en la peatonal. Estuve de las 11:30 hasta las 18hs detenido en una celda, compartiendo con 4 chicos que estaban por robos menores y un muchacho con algunos problemas mentales, que estaba preso por violación. Estuve sin agua y sin comida, incomunicado. Lo ultimo que había comido fue a las 7:30 de la mañana, cuando desperté en el hostel. A las 18hs me esposaron de la mano de uno de los detenidos y nos llevaron al medico, una hora y media esperando, esposado. A las 20hs me soltaron.

La verdad que estoy sorprendido por la difusión que tuvo lo que ocurrió. Me gustaría que muestren los vídeos donde estoy insultando y gritando, según el relato policial que publicó Diario de Cuyo, por que la verdad no recuerdo en ningún momento insultar a nadie. Solo hice una resistencia pacifica. Fui consciente de que me iban a llevar preso, el policía que me vino a sacar me dijo, que si no me iba, me iban a detener. No sentí en ningún momento que lo que hacía estaba mal, por eso proseguí.

Agradezco a las personas que estuvieron presente, la unión hace la fuerza. Ahora dicen que estoy autorizado a tocar. Me secuestraron los tachos, mis palos, una funda y un aguayo, no se si los voy a recuperar, tampoco es que me preocupe mucho, son tachos. Mi resistencia fue por que en cada provincia que estuve, siempre nos obligan a pedir permiso, y no siempre te los dan, o te dan los días que ellos quieren, en el lugar que ellos quieren. y no me parece justo.

También tengo muchos amigos malabaristas, que trabajan en semáforos y son corridos constantemente por la policía, amenazados con ser llevados presos. Están matando el arte, el arte popular, no todos tenemos para pagar grandes espectáculos, para ir a un teatro, a un cine, por eso estamos nosotros, para hacer un intercambio humilde, cara a cara con la gente, a colaboración. Pero bueno, las élites quieren el arte para ellos solo.

Es hora de despertar y luchar por lo nuestro, NO HAY VIDA SIN ARTE. Sépanlo."

Tanto el video como la publicación del casildense en Facebook, levantaron una total adhesión por parte de amigos, contactos y hasta desconocidos, quienes además vertieron duras críticas al accionar policial y municipal de San Juan.

La definición de Martín es el mejor cierre para esta nota: NO HAY VIDA SIN ARTE. El arte no es delito.