“Me robaron tres veces en 15 días”

Todo comenzó el martes 7 por la madrugada cuando autores ignorados ingresaron por arriba del portón que da a la calle y luego violentaron dos puertas hasta llegar a la conserjería donde sustrajeron unos pocos alimentos. Una vecina manifestó ver a dos jóvenes de no mas de 14 años con los elementos sustraídos.

Una hecho similar se presentó el día viernes de la misma semana cuando ingresaron y sustrajeron unos pocos elementos. En ninguna de las dos ocasiones se decidió hacer la denuncia.

En la mañana del día sábado la situación se agravó. Con el mismo modus operandi ingresaron a la conserjería, pero esta vez sustrajeron un número importante de mercadería.

Alrededor de las 5 de la mañana una vecina dio aviso a personal policial debido a la precencia de un auto sospechoso. Al llegar al lugar, los uniformados, se encontraron con tres masculinos que se dieron a la fuga, dando solo con la captura de un menor de 13 años.

“Me hicieron un desastre, tres veces tuve que arreglar las puertas, me robaron muchísima mercadería que cargaron en el auto y tenían mucha mas preparada para llevar” Comentó angustiado el conserje Alberto Aguirre, quien además afirmó que calcula que el monto perdido ronda los ocho mil pesos.

“Me gusta tener variedad de mercadería pero ya no puedo traer mas porque me la roban, no se que e hacer, no quiero perder clientes. Estamos en el centro y roban todo el tiempo, en los últimos días ingresaron a una casa, asaltaron un kiosco y rompieron un vidrio de una escuela y todo a pocas cuadras”

“ Fui a declarar y el delincuente salió con su mamá al mismo tiempo que yo. Le dije que no robe, que si tiene hambre que pida y ninguno de los dos me respondió nada, ni siquiera la madre se disculpó ” explicó indignado.

También aseguró que tuvo un excelente trato por parte del personal policial “Ellos hacen lo que pueden, pero las leyes están mal hechas, los menores roban y salen a las horas” concluyó.