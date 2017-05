Pampa Chillout trae a The Beatles al Dante.

El grupo Pampa Chillout presenta su Tributo a The Beatles, en inspiradas versiones que combinan el espíritu del chillout, el rock y el pop. El show será el próximo sábado 13 de mayo, a las 21 horas, en Teatro Dante. Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro.



La propuesta combina sonidos del rock, pop y chillout, que se fusionan en originales versiones de The Beatles, acompañadas en vivo por videos escenográficos, ofreciendo un show integral que atrapa la atención del público.



De la mano de su música y a través de Tributo a The Beatles, su primer disco de estudio, los músicos que componen esta agrupación resultaron seleccionados en el concurso Beatle 2010 en The Cavern Buenos Aires. El principal premio del mencionado certamen era viajar a Liverpool para participar de la Beatle Week, una semana en la que la ciudad más emblemática y representativa del cuarteto inglés les rinde tributo.



A raíz de eso, en agosto de 2011, participaron representando al país en el Festival Internacional de Liverpool, uno de los eventos Beatle más importantes a nivel mundial, del cual participan bandas de una veintena de nacionalidades y asiste público de más de 40 países.



En 2015 estuvieron de gira por Chile, con destacadas actuaciones en su capital Santiago, entre otras ciudades importantes del país trasandino.



La banda está integrada por Marcos Pierucci en voz y guitarras; Franco Martinelli en teclados; Cristian Quatrini en percusión; Iván Seremczuk en saxo y coros; David Polinesi en batería y Pablo Induraín en bajo.