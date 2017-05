Robaron y descuartizaron a una potranca para vender su carne.

Sucedió en el barrio Nueva Roma y el animal tenía solo seis meses de vida. “De esto no me olvido más, estaba degollada y descuartizada. La mataron a piedrazos. Tenía cortes y golpes en todo su cuerpo. La habían atado y la habían golpeado también con un palo que dejaron en el lugar, todo ensangrentado. No puedo creer que una persona sea capaz de hacer semejante cosa.” Comento el afligido dueño.