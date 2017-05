Centro de Día Horizontes presenta libro escrito por los mismos chicos.

A modo de adelanto compartimos algunos de los textos que forman parte de la publicación:



La Guitarra y la flor

En la orilla del río

Allá en el campo donde vivo

Bajo la sombra de un gran pino

Me pongo a cantar

Le canto a la mariposa que

Con sus mágicas alas

Alegra mis mañanas

Merodeando en una flor.







La planta de palabras



Cuando era chico, en mi patio enterré un cofre lleno de palabras.

Con el transcurrir de los días empezó a crecer algo en ese lugar, crecía y crecía hasta que tuvo sus primeras flores.

Aunque eran muy extrañas, estas no eran flores comunes, eran palabras. Palabras como amor, solidaridad, paz, familia, música…

Era tan bella mi planta que todo el barrio iba a mi casa para admirar su belleza.

Su fuerza era tan grande que ni los rayos, ni el viento más fuerte lograban arrancarla.



I

Los juegos

De amigos

Quedaron en el olvido



II

Una botella

Para recordar

Un viejo amor



III

Encontrar la paz

Te puede salvar

La vida



IV

Una mariposa

Está decidida a jugar

En el aire del olvido



V

Después de la lluvia

Siempre sale el sol

Y un recuerdo nace



VI

Las huellas de tus manos

Vuelan hacia la luz

Para no olvidar



VII

¿Será azul la luz de mi interior?

Habrá que jugar. Para encontrar mi resplandor.









“¡Hoy recuerdo mariposas,

Que ayer sólo fueron humo! (Silvio Rodríguez)



…Y que mañana serán polvo

O podrá ser un sueño

Que no se marchite

Con el tiempo y que

No se pierda

En la neblina o

En la oscuridad y que nadie



Lo tape y que

Todo lo vea y que

Nunca pierda el calor

Por ese amor.







Huir hacia un mundo mejor



Quería huir, escapar de esa vida

Quería un nuevo mundo

Quería huir, escapar de esta pesadilla

Quería huir y escapar de este mundo

Quería huir para pensar en el mundo mejor

Quería huir para preparar una vida nueva

Quería huir para encontrar mi amor

Quería huir para formar una familia

Quería encontrar un hogar

Quería esa vida llena de alegría y esperanza.





22 Razones



Para vivir más

Para detener el tiempo

Para saber que estamos vivos

Para saber que no estamos solos

Para saber

Para aprender

Para aprender a pensar

Para descubrir el mundo

Para conocer otros mundos

Para conocer a los otros

Para conocernos a nosotros mismos



Para compartir un legado en común

Para crear un mundo propio

Para reír

Para llorar

Para consolarnos

Para desterrar la melancolía

Para no ser lo que somos

Para dudar

Para negar

Para afirmar

Para soñar.