Realizaron un allanamiento por la potranca descuartizada.

El miércoles 10 de abril Ramón Medina, vecino del barrio Nueva Roma denunció el macabro hallazgo de su potranca descuartizada en la zona de América, entre Formosa y Alsina.

“La deje atada a las siete de la mañana y cuando volví a buscarla ya no estaba, nunca me imaginé que algo así le podía pasar. Siento que perdí un miembro de mi familia” Comentó afligido en dialogo con Casilda Ya, y además agregó “De esto no me olvido más, estaba degollada y descuartizada. La mataron a piedrazos. Tenía cortes y golpes en todo su cuerpo. La habían atado y la habían golpeado también con un palo que dejaron en el lugar, todo ensangrentado.”

Pocos días después de lo sucedido se ordenó desde la Fiscalia local un allanamiento en una vivienda cercana a la zona en donde se encontró el cuerpo del animal.

En el lugar la Policía de Investigaciones de la ciudad de Casilda secuestró trozos de carne que fueron enviados a la Facultad de Ciencias Veterinarias para comprobar que se trate de restos equinos.

Desde el Ministerio Publico de la Acusación se continua con la investigación a los fines de esclarecer por completo la causa.