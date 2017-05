Transitar con precaución en 9 de Julio y Lisandro de la Torre.

La empresa Pitón, que fue la adjudicada para la reparación de las losas destruidas en bv. 9 de Julio, como así también las de bv. Tomat, es la

encargada de reemplazar el tacho de 200 litros que actualmente cumple as veces de rotonda en uno de los ingresos más transitados de la

ciudad.



Si bien el tránsito vehicular no se interrumpirá, una buena cantidad de equipos y operarios va a estar trabajando, por lo que se solicita se

evite transitar por la zona. Y quien no pueda evitarlo, que transite con suma precaución.