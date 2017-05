Vivienda: Inscripción al registro digital de acceso a la vivienda.

El mismo, consiste en una declaración jurada a través de la cual usted dará a conocer su necesidad y situación socioeconómica para poder participar de eventuales sorteos por soluciones habitacionales.



Desde el Municipio se va a asesorar a los interesados en la Secretaría de Desarrollo Social, en Remedios de Escalada 4250, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y en la Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, Palacio Municipal, en los mismos días y horarios.





Destinatario/s:

Destinado a cualquier ciudadano, mayor de 18 años, que resida o trabaje en la provincia de Santa Fe como mínimo desde hace 2 años.



¿Qué necesito para realizarlo?

Registrarse como usuario del sistema

Número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral)

Poseer una cuenta de correo electrónico

Declarar los integrantes del grupo familiar.

Declarar los ingresos demostrables de cada miembro del grupo familiar.

En caso de que alguno de los miembros del grupo familiar posea algún tipo de discapacidad, deberá tramitar el Certificado Único de Discapacidad emitido por la provincia de Santa Fe.



¿Cuánto cuesta?

El trámite es gratuito.



¿Dónde se realiza?

Desde cualquier computadora.

Deberá utilizar el navegador Mozilla Firefox para poder visualizar correctamente todos los pasos necesarios para la inscripción. No podrá completar el trámite si utiliza programas como Internet Explorer, Google Chrome u otros.

Si usted no cuenta con Mozilla Firefox, podrá descargarlo haciendo click aquí.



Observaciones:

Cupo para Bomberos Voluntarios: De acuerdo a la demanda, se debe contar con una permanencia mínima de 5 años como bombero activo.

Cupo para Fuerzas de Seguridad provinciales: Comprende a policías y a trabajadores del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. El 20% del total de cada plan habitacionales se adjudica a este cupo.

Cupo para Ex Combatientes de Malvinas: La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo adjudica sin costo viviendas a todo el que acredite su condición de soldado conscripto, suboficial o civil ex combatiente del conflicto del Atlántico Sur, que se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Cupo de Discapacidad Motriz y Otra Discapacidad: En todo plan de lotes y viviendas se establece un cupo del 5% para grupos familiares en los cuales haya algún integrante con discapacidad motriz y otro 5% para los que sufran otra discapacidad. En ambos casos, debe acreditarse la afección mediante el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe a través de las Juntas Evaluadoras dependientes de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad.



Por consultas, contactarse vía e-mail: [email protected] r, o en la Secretaría de Desarrollo Social, en Remedios de Escalada 4250, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, y en la Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, Palacio Municipal, en los mismos días y horarios.