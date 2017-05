“Gracias a mis vecinos no me robaron la mercadería.”

En dialogo con Casilda Ya, Adriana, la propietaria del local comercial céntrico al que le rompieron la vidriera en la madrugada del sábado, aseguró que gracias a sus vecinos los delincuentes no lograron sustraerle mercadería del local y lamentó las pérdidas por los destrozos que rondan los $6150.

En horas de la madrugada del sábado 28 de mayo, aproximadamente a las 5:00 Hs, autores ignorados, rompieron la vidriera de un local comercial céntrico, ubicado en Buenos Aires al 2700.

“Los vecinos me llamaron alertándome. Rompieron la vidriera con un pedazo de baldosa y una vecina los escucho decir que querían sacar la campera que estaba exhibida.” Comentó la propietaria, quien además aseguró que los responsables fueron dos jóvenes que circulaban en bicicleta, que luego de romper el vidrio se dieron a la fuga gracias a los mismos vecinos que se acercaron al local comercial producto del fuerte impacto.

“Esta mañana tuve que abrir más tarde porque me toco cambiar el vidrio, me costó $4500 y me arruinaron una campera de aproximadamente $1650” Agregó angustiada.

“La policía respondió de inmediato y me tomaron la denuncia, estoy agradecida a ellos y a mis vecinos, que gracias a ellos no perdí mucho más dinero.” Concluyó.