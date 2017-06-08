Nueva comisión directiva de ACTD.

La Comisión de la Asociación Cultural Teatro Dante ha quedado conformada de esta manera3
PRESIDENTE: DIALE, FRANCISCA
VICEPRESIDENTE: DANIELI, ADRIANA
SECRETARIA: CASARINI, CRISTINA
PRO-SECRETARIA: VICO, LIDIA
ASESOR GENERAL: FERRAGUTTI, ENRIQUE
TESORERO: BARTOMIOLI, MARIELA
PRO-TESORERO: BRUNO, TERESA
VOCAL TITULAR 1º: PATERSON, HUMBERTO
VOCAL TITULAR 2º: LOPICCOLO, HUGO
VOCAL TITULAR 3º: BERARDI, ROMÁN
VOCAL SUPLENTE 1º: ORAZI, LUCIANA
VOCAL SUPLENTE 2º: URQUIZU, MARÍA FERNANDA
VOCAL SUPLENTE 3º: LUCCI, LILIANA
REVISOR DE CUENTAS TITULAR: CATTENA, HUGO
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: SIMONITT, INÉS
SÍNDICO TITULAR: QUADRO, MATÍAS
SINDICA SUPLENTE: CAVIGLIA, MARÍA LAURA