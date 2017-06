El Ministerio de Salud brindó recomendaciones para prevenir envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono.

El Ministerio de Salud de la provincia reiteró distintas recomendaciones para prevenir el envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono (CO), ante las bajas temperaturas que se registran en estos días. En ese marco, el subsecretario de Emergencias y Traslados, Francisco Sánchez Guerra, recordó que “el CO se produce cuando se queman materiales combustibles como gas, gasolina, kerosén, carbón, petróleo o madera”, y advirtió que “no se puede ver ni oler y, cuando se lo respira en niveles elevados, llega a causar la muerte por envenenamiento”. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible como las estufas, hornallas de la cocina o calentadores a kerosén, también pueden producir CO si no están funcionando correctamente, al igual que los autos detenidos con el motor encendido. “Cada año –prosiguió el funcionario–, un gran número de personas pierde la vida accidentalmente debido al envenenamiento con CO. Las mujeres embarazadas y sus bebés, los niños pequeños, las personas mayores y las que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al inhalarlo”, advirtió. LOS SÍNTOMAS

En relación a los síntomas que produce la inhalación del CO, Sánchez Guerra mencionó “dolor de cabeza, mareos, debilidad, nauseas, vómitos, dolor en el pecho y confusión”, y enfatizó la importancia de “aprender a reconocerlos para tomar medidas inmediatas”. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones brindadas por la cartera sanitaria provincial están orientadas a alertar respecto de qué se debe hacer ante la aparición de síntomas de envenenamiento mediante CO y cómo prevenirlo. Por tal motivo, en caso de que alguien presente los síntomas descriptos deberá:



>> Dirigirse inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire fresco. Abrir las puertas y ventanas, apagar los aparatos que utilizan combustibles y salir de la casa. >> Dirigirse a una sala de emergencia o centro de salud y comunicar al médico que sospecha de envenenamiento con CO. El envenenamiento puede diagnosticarse con una prueba de sangre, hecha inmediatamente después de haber estado expuesto a él. >> Al comenzar cada invierno, hacer inspeccionar por un técnico especializado todos los aparatos domésticos que utilizan combustible: calderas a gas, calentadores de agua, hornos y estufas u hornallas de gas, secadoras a gas, calentadores a kerosén o gas y también las chimeneas y estufas a leña. Todos los conductos deben estar bien conectados y en buenas condiciones y no deben estar bloqueados. >> Escoger aparatos domésticos que eliminan los gases de la combustión hacia el exterior de su casa. Los aparatos deben instalarse correctamente y mantenerse según las instrucciones del fabricante. >> Si se usa un calentador a kerosén o a gas que no tiene sistema de ventilación es necesario seguir cuidadosamente las instrucciones que trae el aparato. Usar el combustible apropiado y dejar abiertas las puertas que dan al resto de la casa. Mantener una ventana algo abierta para que entre aire y el consumo de combustible sea adecuado. De ser necesario llamar al servicio de emergencias 107. >> No encender el motor de su auto dentro del garaje, aunque tenga la puerta abierta. El humo puede concentrarse rápidamente en el garaje o en la casa. >> No usar el horno de gas para calentar la casa, aún por poco tiempo. >> No usar carbón dentro de la casa, aún en la chimenea. >> No irse a dormir dejando un calentador a gas o a kerosén encendido si el aparato no tiene ventilación hacia el exterior de la casa. >> No usar aparatos con motores a gasolina –cortadoras de hierba o de maleza, sierras eléctricas, motores o generadores pequeños– dentro de un cuarto cerrado. >> No ignorar los síntomas de envenenamiento con CO, especialmente si más de una persona siente los mismos síntomas. Ignorar estos síntomas puede llevar a la pérdida del conocimiento.