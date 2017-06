Novedades policiales correspondientes al 12 de junio del 2017.

Actuaciones - Casilda: Se solicita la presencia policial en un local comercial de esta ciudad, a raíz que dos masculinos ingresaron al local y sustrajeron prendas de vestir. Los mismos son aprehendidos y puestos a disposición del M.P.A de Casilda.-

Actuaciones-Casilda: Personal Policial franco de servicio informa que siendo las 18.15 horas aproximadamente de la víspera, puede visualizar a tres masculinos, los que al reconocerlo, sin mediar palabras y sorpresivamente emprenden una rauda carrera. Cabe destacar que uno de ellos llevaba debajo del brazo lo que parece ser una computadora tipo All in One, por lo que ante tal actitud se comienza con la persecución dando aviso al comando radioeléctrico, uno masculinos en cuestión trata de despojarse de la computadora, oportunidad donde es aprendido y puesto a disposición del M.P.A de Casilda. Se secuestra dicha computadora para establecer su real procedencia.-

Siniestro Vial- Casilda: Ocurrido en Ruta Nacional Nº 33 y Bv. 25 de Mayo, protagonizado por un Camión marca Iveco, con acoplado marca Helvética, conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en esta ciudad y por otra parte un motovehiculo marca Yamaha modelo YBR 125 cc, guiada por un hombre mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, quien resulto fallecido por las lesiones sufridas. Interviene M.P.A Casilda.-

Actuaciones- Chabás: Denuncia radicada por un hombre mayor de edad, domiciliado en la localidad de Chabás, quien manifiesta que sufrió la sustracción de un Camión marca Fiat Iveco de color rojo, el que se encontraba estacionado en una estación de servicios de esa localidad. Interviene M.P.A Casilda.-