“Tengo miedo de que el hombre que abusó sexualmente de mi hijo recupere su libertad y cumpla con sus amenazas.”

En el Ministerio Público de la Acusación se lleva adelante una investigación, por un caso de abuso sexual y maltrato a un menor de ocho años. El mismo fue caratulado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, por el cual, un masculino, mayor de edad estuvo detenido durante cuatro meses, hasta que la Jueza Minetti le concedió la prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud.

María Fernanda, la mamá de la víctima, detalló la desesperante situación en dialogo con Pablo Ciribeni, en el programa “En el Medio” de Radio Sport 98.1 “No existen esos problemas de salud, yo lo conozco y sé que está mintiendo. Nos tuvimos que ir de Mugueta a vivir a Rosario porque era imposible vivir en el mismo lugar que él y hace poco apareció el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario solicitando su libertad para que él trabaje de lunes a sábados de 6 de la mañana a 16 Hs en Rosario, es una locura.”

“Mi hijo está contenido con psicólogas y familiares y según las opiniones de los especialistas tiene secuelas irreversibles. Hay todo tipo de pruebas que dejan en claro que él abuso de su hijo. Únicamente me queda confirmar que las amenazas que recibimos eran reales, él siempre me dijo q el Sindicato se iba a hacer cargo del nene y de mí, además siempre nos dijo que apenas tenga la libertad nos mata a los dos. “Comentó la angustiada madre, quien además agregó “Estando separados, siempre fue violento, nos torturaba psicológicamente y en el año 2015 mi hijo me dijo que no quería ir más a verlo y entonces cuando inició terapia descubrimos lo que él vivía cada vez que lo visitaba.”

El próximo viernes se llevará adelante una audiencia para tratar la solicitud de las salidas laborales. “Tengo toda mi confianza y mi fe de que la jueza va a tomar la decisión correcta. Es una locura que el salga, violó todas las ordenes de restricción y nos sigue amenazando de muerte.”