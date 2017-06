“Los patovicas me encerraron en un depósito y me golpearon con todas sus fuerzas.”

La situación se hizo pública a través de Facebook, donde Santiago, un joven de 20 años, oriundo de la localidad de Rosario, compartió las fotos de su rosto gravemente herido y explicó “Fui víctima de una paliza por dos patovicas de Nox Multiespacios.. Me encerraron a pegarme entre dos en un depósito, conocido para ellos como "la pancheria", una vez afuera no estaba la ambulancia que tenía que estar. Por eso ahora le quiero pedir a mis amigos de facebook que compartan la imagen para encontrar testigos y dar con los responsables que ya los reconocí con el encargado de seguridad Sebastian"

Mientras que en dialogo con Casilda Ya manifestó descocer la razón por la cual lo atacaron “ Un patovica iba caminando a frenar lo que creo que era una pelea de mujeres, y me empuja para pasar, entonces yo atino a tomar su camisa para no caerme y cuando me puedo estabilizar vuelve a empujarme y me caigo. Entonces aparece otro y me toma del cuello y me llevan ahorcándome a un depósito. Lo peor fue el estrangulamiento que sufrí cuando me sacaban de la pista principal.”

“Me encerraron solo por un momento pero bastó para que me lastimaran mucho, me golpearon con todas sus fuerzas y me sacaron.” Agregó, a lo que también explicó que al salir de dicho lugar se encontraba completamente desorientado y sin ayuda. “La ambulancia que tenía que estar no estaba, y los policías ni se bajaron del patrullero.”

“Después apareció un chico del boliche que me dio agua y me indicó donde podía lavarme, él era solo un empleado, que incluso se disculpó a pesar de no tener nada que ver. Al ratito aparece un tal Sebastián, quien me dijo que era el encargado de seguridad y me invitó a ingresar para reconocer a los agresores.” El joven manifestó temer por su vida al volver a ingresar al predio y además aseguró reconocerlos de forma inmediata, a lo que desde el boliche le solicitaron que vuelva al sábado siguiente para recompensarlo con “una atención” por el mal momento. Según su testimonio, la ambulancia llegó varios minutos después donde solo le limpiaron una de sus heridas.

Sebastián realizó la denuncia el día martes en Fiscalía de la localidad de Rosario, tiene un corte en la frente, hemorragias en ambos ojos, los cuales se encuentran morados, un diente partido y continua con sus estudios clínicos para descartar secuelas.

Además afirmó “gracias a la publicación en Facebook me contacté con otros chicos que les pasó lo mismo, yo la saque barata hay otros que sufrieron heridas mucho más graves, uno de ellos perdió varios dientes. Esto tiene que parar y tenemos que hacer justicia.”