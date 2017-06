Miori: “El concejal tiene que estar en la calle con la gente, no en una oficina.”

El próximo domingo 13 de agosto se realizarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir a los candidatos que se competirán por tres bancas en el Concejo Municipal. Con el correr de los días iremos presentando a cada precandidato y a sus proyectos.

En esta ocasión presentamos a la Profesora de enseñanza primaria y música María Alejandra Miori, mamá de dos jóvenes casildenses y mejor conocida como Bettina Miori.

Ella misma cuenta: “Mi nombre iba a ser Bettina, pero cuando mis padres fueron a anotarme les dijeron que no estaba permitido utilizarlo, entonces en el momento decidieron llamarme María Alejandra, pero supongo que siempre les gustó el otro nombre porque así me llama todo el mundo".

Trabajó durante 28 años en la escuela N° 490 “General San Martin” donde recibió variados reconocimientos, de forma simultánea, y además dictó clases de catequesis en una capilla local.

Conformó varias comisiones directivas de vecinales, clubes y escuelas. Durante cuatro años trabajó en la Cámara de Diputados de la Nación junto a la Diputada Provincial Claudia Giaccone y actualmente ejerce como su secretaria y se postula en la lista “Mística Casilda” como precandidata a concejal.

Quienes la acompañan son Santiago Muñoz y Roxana Lola y como suplentes Salvador Godoy, Lucila Romano y Leonel Perez.

“Siempre estamos en contacto con la gente dado que es la única manera de conocer sus necesidades, el vecino necesita que alguien lo escuche" comentó la precandidata.

Y aseguro que “hay muchas cosas de Casilda que quiero cambiar. Me preocupa que los chicos no terminen sus estudios, la educación es la base de todo. Quiero crear un espacio intermedio para orientarlos e incluirlos, además darles las herramientas a los adultos que necesiten de un trabajo y que por distintas razones no hayan podido estudiar en su momento.”

“Quiero trabajar en las falencias de los servicios públicos, hay zonas de Casilda que no tienen luminaria y eso además de ser peligroso es preocupante, hay sectores que no tienen una calle digna, que no pueden entrar ambulancias ni autos. También se necesita un micro urbano urgente, hay gente que no puede pagar un taxi”

“Me encantaría trabajar todos los días en diferentes vecinales, ese es el espacio ideal. Quiero una Casilda más inclusiva, por eso le pido al vecino que me dé la posibilidad de formar parte del concejo y así trabajar como lo vengo haciendo desde los 16 años, de corazón y a conciencia” concluyó.