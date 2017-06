Lopiccolo: “Casilda necesita renovarse y nosotros apostamos a eso.”

El próximo domingo 13 de agosto se realizarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir a los candidatos que se competirán por tres bancas en el Concejo Municipal. Con el correr de los días iremos presentando a cada precandidato y a sus proyectos.

En este caso presentamos el reconocido músico y cantautor local Alejandro Lopiccolo, que integró por varios años el grupo de rock “Libre Expresión” y creó la popular canción que identifica a la ciudad llamada "Vive Casilda"

En la actualidad se desempeña como solista y se presenta habitualmente en diferentes eventos incluso solidarios. A comienzos de este año volvió a destacarse con la creación del tema “El campo de los sueños” canción inspirada en El Potrero, espacio impulsado por casildense "Chubi" Otarola, que funciona como merendero y espacio recreativo para los niños y jóvenes del barrio. La letra relata una historia que mezcla el amor de una madre con el aprecio por el fútbol y los sueños de los que asisten.

En los últimos días anunció que el próximo 13 de agosto competirá en la interna del Frente Progresista Cívico y Social como precandidato a concejal encabezando la lista “Miremos Casilda.” En la misma lo acompañan Daniela Castagna y Martín Racca y como suplentes Valentina Basso, Lisandro Costa y Luciano Lopiccolo.

“Veo una ciudad insegura, no solo soy músico sino que también repartidor y por mi trabajo estoy en contacto con los vecinos, ellos me comentan sus experiencias y es preocupante y hay muchos jóvenes que no terminan sus estudios y en eso quiero trabajar” Comentó el precandidato.

Además agregó “Me encantaría hacer cosas para la cultura de Casilda, con las instituciones y agrupaciones que tanto le dan a la ciudad y a pulmón.”.

“Quiero una descentralización de las secretarias a favor de los barrios, que se sumen los jóvenes a la política y establecer estrategias de marketing para los productos que se elaboran en Casilda” Concluyó.