Comenzó el pago con tarjetas de débito a los 70 mil estudiantes que reciben becas educativas provinciales

El Ministerio de Educación informó que a partir de este mes, los estudiantes que reciben becas de la provincia comenzarán a percibir sus correspondientes pagos mediante el sistema de tarjeta de débito. Se trata de alrededor de 70.000 jóvenes que reciben una ayuda económica a través del Instituto Becario de la dirección provincial de Programas Socioeducativos. Con este sistema, los beneficiarios que ya recibieron el medio de pago en sus correspondientes domicilios, podrán extraer dinero de los cajeros automáticos y también hacer comprar en comercios adheridos a tarjetas de débito VISA. BECAS ESTUDIANTILES

Consisten en un monto de $ 2000 anual a pagarse en dos veces. Este lunes 3 de julio comenzó a abonarse la primera cuota. Están destinadas a estudiantes secundarios y a alumnos de escuelas especiales pertenecientes a hogares que están por debajo de la línea de pobreza y hayan cargado su solicitud en el sistema informático Sigae Web del Ministerio de Educación. También se otorga a hijos de veteranos de guerra y a jóvenes de pueblos originarios. El objetivo es favorecer la permanencia en la escuela, lograr aprendizajes significativos y contribuir a que los estudiantes puedan finalizar la educación obligatoria. CRONOGRAMA

Quienes aún no cuenten con la tarjeta recargable podrán cobrar la beca por medio de transferencia al CBU consignado oportunamente por el tutor del alumno, o a través de la sucursal bancaria seleccionada (punta de caja). Para este último caso, el adulto responsable deberá presentarse a cobrar con DNI, en el horario bancario habitual, respetando el siguiente cronograma alfabético, según el apellido del alumno: << 3 de julio: apellidos iniciados con letras A, B

<< 4 de julio: apellidos iniciados con letras C, D

<< 5 de julio: apellidos iniciados con letras E, F

<< 6 de julio: apellidos iniciados con letras G, H, I

<< 7 de julio: apellidos iniciados con letras J, K, L

<< 10 de julio: apellidos iniciados con letras M, N, Ñ, O

<< 11 de julio: apellidos iniciados con letras P, Q

<< 12 de julio: apellidos iniciados con letras R, S

<< 13 de julio: apellidos iniciados con letras T, U

<< 14 de julio: apellidos iniciados con letras V, W, X, Y, Z



A partir del 17 de julio y hasta el 11 de agosto se podrán presentar aquellos que no pudieron concurrir el día convenido.



Por cualquier consulta se sugiere dirigirse a la escuela a la que asiste el estudiante becado.