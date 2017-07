Sarasola anunció el llamado a concurso para las GUM

Con una medida inédita en la ciudad de Casilda, el intendente Sarasola llama a concurso público y abierto para la creación de la Guardia Urbana Municipal. La inscripción comenzará este lunes y se podrán presentar todos los ciudadanos de Casilda que dejen constancia de vivir en la ciudad al menos en los últimos cuatro años, que sean mayores de edad, con estudios secundarios completos y que no cuenten con antecedentes penales de ningún tipo.

“Todos saben que la seguridad no es tema que nos competa directamente, sino a la Policía y a la Justicia” comenzó Sarasola, “pero igualmente, desde el comienzo de nuestra gestión hemos puesto a disposición de la Policía y la Justicia todas las herramientas con las que contamos para que se mejore la seguridad en la ciudad”



“Cuando ingresamos, nos encontramos que el Municipio tenía 25 cámaras, de las cuales no funcionaba ninguna. Esta semana terminaremos de instalar las nuevas cámaras y llegamos un total de 40, todas funcionando” contó el primer mandatario local, y agregó que se gestionó y se logró el 911 para la ciudad lo que permite monitorear a los móviles policiales en todo momento; avanzamos con la Policía Comunitaria con su escuadrón Montado; también la presencia de Gendarmería con sus constantes patrullajes, y logramos nuevos móviles para la Unidad Regional IV”.



“Tenemos un contacto directo con la Justicia Federal, donde muchas veces firmamos nosotros mismos denuncias contra el narcotráfico con información que nos brindaron los vecinos; también contacto con la Fiscalía local, y con el Ministerio de Seguridad donde solicitamos una política de saturación policial en la ciudad” informó, y destacó “la política de contención social que brinda el Municipio a través de programas provinciales, donde avanzamos con cursos de capacitación para generar una nueva oportunidad para tantos jóvenes que no terminaron la escuela y que tienen diversos conflictos”.



“Nuestra intención es incrementar las acciones para mejorar la seguridad, por eso vamos a avanzar con una nueva herramienta como es la Guardia Urbana Municipal, por eso abrimos la inscripción el próximo lunes para los interesados en formar parte de la misma” anunció Sarasola.





La elección se realizará a través de un concurso abierto, algo inédito en la administración municipal local, del que podrán participar todos los vecinos de la ciudad, nativos o que demuestren que viven en Casilda por lo menos en los últimos cuatro años, que sean mayores de edad, con estudios secundarios completos, y que no posean antecedentes penales de ningún tipo.



La inscripción se abrirá el próximo lunes 17 de julio, y los interesados podrán bajar los formularios de inscripción del sitio web del Municipio: www.casilda.gov.ar







Durante la misma conferencia, Sarasola llamó a los diputados provinciales, y a los legisladores nacionales a tratar el proyecto de modificación del Código Procesal Penal para que los delincuentes que sean reincidentes puedan esperar el juicio oral privados de su libertad, proyecto impulsado por el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, que si bien tuvo su media sanción en la Cámara de Senadores, pero que aún no fue tratado en la Cámara de Diputados.



“Si la Justicia Federal, que tiene sólo dos jueces y tres fiscales para atender las causas de narcotráfico en todo el sur de la provincia, no va a incrementar personal, es necesario que las causas “menores” pase a la Justicia Provincial y a través de la ley de narcomenudeo se pueda intervenir y lograr mejores resultados”.



“No puede ser que una persona reincidente en el delito siga en libertad a la espera del juicio definitivo, este es un debate que considero agotado. Es momento de tomar acciones concretas y que las leyes respondan al pedido de la gente. Necesitamos leyes que se mejoren para darle tranquilidad a los vecinos" enfatizó Sarasola.