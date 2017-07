Alarma en Casilda por graves acusaciones de una joven.

En las primeras horas de la tarde de este martes, alrededor de las 14:30 horas, una joven con poco más de 20 años sorprendió a los vecinos de Casilda en la terminal de ómnibus "Posta La Candelaria", con un cartel que decía "Me violaron, me golpearon, me secuestraron. Denuncié y nadie hizo nada... Conté a mi familia y me gritaron sin darme un apollo de ninguna clase, estoy enferma y llendo de un lado a otro por respuestas y nadie parece escuchar, No tengo gas ni agua potable, ni comida y como si esto fuera poco me amenazan de muerte y me siguen a todas partes presionandome. Me gritan que no se les da de matarme, que quieren mi casa. Hasta entran en ella en mi ausencia y parece nadie ver. Encontré veneno en mis alimentos y bromatología no parece actuar, no tengo defensa y la policía parece estar con los exploradores y no con las víctimas."

Nora, una vecina de la ciudad que pasó por el lugar, le tomó una fotografía como muchos tantos otros, y la compartió a través de las redes sociales.

"La chica hablaba claro. Le pregunté si estaba bien y me dijo que tenía miedo y que la tenían amenazada, estaba bien vestida y nos pidió que hagamos público su caso" comentó Nora angustiada.

La joven se instaló con el cartel y permaneció en el lugar por más de una hora.

La publicación de Nora rápidamente se esparció a través de Facebook y los comentarios, de todo tipo, se replicaron en la red social.

Al tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación tomó intervención de oficio, y envió a personal de la Policía de Investigaciones de Casilda a la terminal para interiorizarse en el tema. Allí pudieron comprobar que la joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. El caso ya estaba judicializado. En el inicio del caso, hace varios meses, había tomado intervención la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Casilda realizando un acompañamiento y un seguimiento del mismo, y luego, debido a la complejidad del cuadro, se le dio intervención al equipo de Salud Mental del Hospital Provincial "San Carlos".