El Plan de Infraestructura para Nueva Roma llegó a calle Pueyrredón

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Casilda continúa con el avance del Plan de Infraestructura para Nueva Roma, interviniendo ahora calles Pueyrredón y Alberdi, en el sector C del barrio. “Esperamos terminar los trabajos en esas dos arterias para los primeros días de la semana próxima” manifestó Marta Lapegüe, titular del área.









Desde el comienzo de la semana, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Casilda se encuentra realizando trabajos en calle Pueyrredón, entre Hipólito Yrigoyen y Pedernera, en el marco del Plan de Infraestructura para Nueva Roma.



Se comenzó con la limpieza de las alcantarillas, y el reemplazo de las que no se encuentran en condiciones Luego se realizará el re estabilizado, etapa que ya comenzó con el movimiento del suelo. Luego se le aportará cal y material granular, para terminar con la nivelación, a través de la motoniveladora, y luego el riego y la compactación.



“Creemos que para los primeros días de la próxima semana estaremos terminando los trabajos hasta calle Güemes, y luego continuaremos hasta Pedernera” contó Marta Lapegüe, secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Casilda, y agregó que “hasta no terminar, no nos vamos de calle Pueyrredón”.