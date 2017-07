La provincia brindó recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas

El Ministerio de Salud provincial, a través de la dirección de Promoción y Prevención de la Salud, brindó recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares y recordó que “son la principal causa de muerte a nivel nacional y mundial”. Se trata de trastornos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, incluyen cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, arritmias y vasculopatías periféricas, entre otras.



SÍNDROME METABÓLICO

Es cada vez más habitual y se caracteriza por un conjunto de enfermedades que comprenden a la hipertensión arterial, los niveles elevados de glucosa, colesterol y triglicéridos, y un exceso de grasa alrededor de la cintura, entre otras afecciones, las cuales aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Al respecto, la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Patricia Morales, destacó que los factores de riesgo que influyen en la aparición de este síndrome son “una alimentación no saludable, el sedentarismo, la obesidad, la hipercolesterolemia, la diabetes, el tabaquismo y el alcoholismo”.



CÓMO PREVENIRLAS

La funcionaria señaló que son necesarias “una alimentación saludable y actividad física diaria”, al tiempo que destacó la importancia de: >> Aumentar el consumo diario de hortalizas y frutas en las distintas comidas del día, Por ejemplo, consumir ensaladas de vegetales de distinto color en el almuerzo y la cena >> Acompañar con guarnición de las carnes una preparación con legumbres >> Utilizar salvado de trigo o de avena, o semillas de sésamo, para rebozar las milanesas y hamburguesas >> Consumir frutas en las colaciones >> Agregar semillas a las ensaladas de vegetales y a las de frutas >> Consumir panes y galletitas, preferentemente con salvado o harinas integrales >> Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra >> Beber entre un litro y medio a dos litros de agua por día En relación a la actividad física, Morales precisó que “para la prevención de las enfermedades cardiovasculares es muy importante realizar actividad física 45 minutos todos los días y consumir dos litros de agua en el invierno y lo más que podamos en verano por la cantidad de líquido que se pierde”.



MENOS CONSUMO DE SAL

De igual modo, la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud recordó que para una alimentación saludable “es muy importante que la cantidad de sal que se consuma en las comidas sea la mínima que se requiera para saborizar los alimentos”, y añadió que “la cantidad de sal que debemos consumir diariamente es de cinco gramos, pero que habitualmente consumimos 12 gramos”. En ese sentido, la directora indicó que “es necesario reducir el consumo de alimentos envasados como la mayonesa y las sopas, como así también los jugos y gaseosas que, por más que sean light o con bajo contenido de sal no significa que no lo tengan. De esta manera reducimos considerablemente la cantidad de sal que ingerimos”, aseguró. Finalmente, Morales aclaró que “una vez que nos enfermamos, el tratamiento que vamos a realizar es de por vida, por lo cual es importante no abandonar los hábitos saludables”.