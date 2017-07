Retoman las obras frente al Centro Comunitario 

Los trabajos habían comenzado en los últimos días del mes de mayo, pero

la altura de las napas no permitió que se realice un correcto trabajo de

preparación del suelo. Al bajar la napa, los trabajadores pudieron

volver a intervenir en el lugar.



La obra comprende la preparación del terreno con suelo cal, el

hormigoneo del cordón cuneta, el abovedamiento de la calle, el

estabilizado, el riego y la compactación.



La cuadra es sumamente transitada ya que en la misma se instala el

Centro Comunitario “Eduardo Bracaccini” de Nueva Roma “C”, sede de las

Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud Pública.



La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Marta Lapegüe, destacó que

ésta es la última cuadra comprendida en el Plan de Infraestructura para

Nueva Roma en la que se realizará cordón cuneta. Al resto de las cuadras

a ser intervenidas dentro de este Plan, se les realizará estabilizado y

re estabilizado”.



Y agregó que “seguimos trabajando con el programa Esfuerzo Compartido,

donde los vecinos de Nueva Roma, cuyas cuadras no están comprendidas en

el Plan de Infraestructura, pueden acercarse a la Secretaría y de común

acuerdo, programar los trabajos”.



“A través del programa Esfuerzo Compartido, en el que los vecinos

adquieren los materiales y el Municipio realiza los trabajos, se han

realizado trabajos en gran cantidad de calles del barrio, calles que no

estaban alcanzadas por el Plan de Infraestructura para Nueva Roma”

finalizó la funcionaria.