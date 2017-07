Un hombre disparó con una escopeta frente a un merendero local.

“El Potrero” es un espacio de recreación, inclusión y contención que funciona en el barrio Yapeyú y que fue creado por el casildense Rubén “Chubi” Otarola. Al lugar asisten cotidianamente decenas de jóvenes y niños de la zona, no solamente a realizar deportes sino que también a merendar.

En la tarde de este jueves lo que parecía ser una jornada habitual terminó siendo una pesadilla. El clima acompañaba y el potrero estaba repleto, no solamente jugaban al futbol, sino que también un grupo se encontraba en el interior con videos juegos, otros en un rincón del predio jugando a la bolita y algunos lo recorrían en bicicleta, hasta que alrededor de las 18:00 Hs fueron interrumpidos por el disparo de un arma de fuego.

“Yo estaba en el arco atajando y me di cuenta de que un vecino caminaba por la calle con una escopeta en la mano, de la desesperación le empecé a gritar pero no me escuchó y disparó no sé a quién. Cuando llegué le baje el arma” Comentó angustiado Otarola, mientras que aseguró que el personal policial se hizo presente de forma inmediata. “Hace pocos meses pasamos por lo mismo, podría haber sido una tragedia.” Agregó.

Según fuentes extraoficiales, la confusa situación se habría originado a raíz de un ajuste de cuentas entre dos hombres por la compra de elementos robados.

Un grupo de vecinos realizó la denuncia correspondiente y recordó que este tipo de situaciones son comunes en el lugar. “Siempre hay peleas, robos y a veces tiroteos. Son muchos los chicos que juegan en este lugar, es un peligro.” Comentaron.