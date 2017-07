“Protegé tu casa” alcanzó a 15 nuevas familias casildenses

En un acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal, y que fue presidido por el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza; el intendente municipal, Juan José Sarasola; el secretario de Gobierno, Pablo Tomat; y el coordinador del programa “Protegé Tu Casa”, Enzo Ricci; y la subsecretaria Legal y Técnica, Patricia Ferraretto; se llevó a cabo la entrega de las escrituras afectadas como bien de familia, a quince familias casildenses, en el marco del programa provincial “Protegé Tu Casa”, que es llevado adelante por la Dirección del Registro General de la Propiedad de la provincia de Santa Fe.



El intendente Sarasola dio la bienvenida y destacó “el interés que tiene el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal en trabajar en todos los aspectos relacionados con la vivienda. La semana pasada visitamos la obra de 26 nuevas viviendas en Casilda, y anunciamos la licitación de otras 25, entregamos 40 escrituras junto al secretario de Hábitat, Diego Leone, y hoy estamos entregando las escrituras afectadas a bien de familia, lo que les brindará la seguridad que nadie podrá meterse con la vivienda de cada uno de ustedes”.



Y remarcó “el trabajo coordinado que se realizó con la Provincia a través de la Secretaría de Gobierno, lo que permitió que lleguemos en poco tiempo a realizar esta segunda entrega de escrituras”.



A su turno, el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, manifestó que “este programa tiene que ver con las pequeñas cosas, quizás las que no le demos la trascendencia que tienen, pero son esas pequeñas cosas que nos cambian la vida”, y recordó lo que sucedía “en el 2001 donde presenciábamos remates todos los días, y mucha gente quedaba en la calle. Lo que hacemos es que de manera sencilla, gratuita, resguardamos el bien material más preciado que es la vivienda, no es sólo un cúmulo de ladrillos, sino que muchas veces es lo único que le vamos a poder dejar a nuestros hijos”.



La afectación es una protección jurídica destinada a resguardar el asiento de la familia frente a las adversidades económicas. Mediante un acto administrativo gratuito, que se realiza en el Registro General de la Propiedad y sus sedes en los nodos de la provincia, se puede acceder a este derecho.



Esto permite que el hogar no pueda ser ejecutado por deudas posteriores a la afectación. Si tienen un embargo o una hipoteca, igualmente se puede proteger la vivienda para futuras deudas, pero las contraídas con anterioridad sí pueden atacar el inmueble.



Pueden ser beneficiarios la/s persona/s propietaria/s afectante/s en su propio beneficio; cónyuge, conviviente, ascendientes (padres, abuelos), descendientes (hijos, nietos) y, a falta de los anteriores mencionados, pueden designar a sus parientes colaterales de hasta tercer grado con la obligación de que convivan en el inmueble protegido (hermanos, sobrinos, tíos).



En Casilda, el trámite, totalmente gratuito, puede realizarse en la Subsecretaría Legal y Técnica, Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 horas.