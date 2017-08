Clausuraron local que contenía agroquímicos.

Gracias a la denuncia de vecinos del barrio Nueva Roma, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Casilda clausuró un local que manipulaba agroquímicos sin la correspondiente habilitación. El inmueble se encuentra ubicado en calle Mendoza al 3000 y el propietario no solo deberá abonar una multa dispuesta por el Tribunal de Faltas, sino que no podrá volver a utilizarlo para tal fin dado a que no posee las exigencias especificadas por la ley para lograr una habilitación.