Fue a votar no estaba la boleta que deseaba y le recomendaron votar en blanco.

En la jornada de este domingo 13 de agosto se realizan las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Diputados Nacionales y concejales.

En la escuela Nro. 1350 Juan Bautista Cabral, ubicada en calle Mendoza 1583, del barrio Granaderos A Caballo, se vivió una situación muy particular en horas cercanas al medio día.

Según el relato de una vecina de la ciudad al ingresar al cuarto oscuro notó la faltante de boletas de precandidatos a Diputados Nacionales y decidió reclamárselo a las autoridades de mesa, las cuales le manifestaron la usencia del fiscal competente para reponer dichas papeletas.

“Fui a votar, es mi derecho y por eso les pedí que me resuelvan el problema. Me quede esperando pero finalmente me aconsejaron votar en blanco.” Comentó.

La situación causo indignación entre los presentes quien además afirmaron otras irregularidades en el momento de la votación, como demoras, desorganización y hasta interrupciones en el cuarto oscuro en el momento de la selección.

COMO SE DEBE ACTUAR EN ESTE TIPO DE CASOS:

Si al ingresar al cuarto oscuro no están las boletas de preferencia del elector, hay que avisarle al presidente de mesa –sin revelar en ningún caso cuál va a ser el candidato elegido ni la fuerza política a la que se hace referencia– para que les solicite a los fiscales partidarios su reposición. Simplemente alcanza con decir que faltan papeletas, sin más.

En caso de que las autoridades de mesa y los fiscales no pudieran darle solución al inconveniente, será posible votar en el cuarto oscuro complementario o de contingencia (COC), el cual estará a cargo del delegado de la Justicia Nacional Electoral (JNE) y en el que se dispondrán ejemplares de boletas de todas las agrupaciones y listas.

Si el votante se enfrenta a cualquier otra irregularidad, deberá acercarse al delegado de la JNE que hay en cada establecimiento y comunicarle la situación. Asimismo, se pueden realizar denuncias de forma remota a través de la web denuncias.electoral.gov.ar