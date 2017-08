Ganó Plancich y ganó Golosetti

Las PASO pasaron este domingo con una gran cantidad de datos y situaciones para analizar.

Los números arrojaron que en la interna del Frente Progresista Cívico y Social se impuso el presidente del Concejo, Mauricio Plancich, con 3667 sobre los 1291 votos que obtuvo Alejandro Lopiccolo en su debut. De esta forma, la lista del Frente Progresista Cívico y Social quedará conformada con Mauricio Plancich, José Luis Rodriguez, Daniela Castagna, Fernanda Olmedo, Rafael Correa Cuevas, y Guillermo Castañeda. En el tercer lugar de la lista estaría Lopiccolo, pero por el cupo femenino, el lugar le corresponde a la mujer de la lista, es decir, Daniela Castagna.

Por el Frente Justicialista, el ganador fue Andrés Golosetti con 3722 votos, sobre los 1497 que obtuvo María Alejandra "Bettina" Miori. En el tercer lugar se ubica Franca Bonifazzi con 1212, y cierra Luis Bracaccini con 846 sufragios. La lista del Frente Justicialista, de cara a las generales de octubre, queda conformada con Andrés Golosetti, Germán Zarantonello, María Alejandra Miori, Vanina Bonavera, Franca Bonifazzi, y Leandro Armani.

Por el lado de Cambiemos se dio la sorpresa mayor de la jornada democrática. Sin hacer campaña y arrastrado por el aluvión que se dio en todo el país, la lista encabezada por Alberto Yualé obtuvo 3001 votos, ubicándose como la tercera fuerza política de la ciudad.

La Fuerza Popular Casildense realizó una gran elección y sigue creciendo en Casilda. La lista encabezada por Manuela Bonis obtuvo 2373 votos.

Cierran las listas de Pizzicotti, que logró 525 votos, y de Juan Carlos Belletti, que logró 351 sufragios.

La lista de Norberto Lima con 312 sufragios, no superó el 1,5% que establece el Tribunal Electoral, que en Casilda es de 320 votos aproximadamente, por lo que no será de la partida en las generales del 22 de octubre próximo.

Un dato para destacar es la gran cantidad de votos nulos, 2183, teniendo en cuenta que el sistema de votación no es nuevo, se podría pensar que esos votos son una manifestación de bronca por parte de la sociedad. Y a ese número hay que sumarle los 965 votos en blanco. Y no es menor que el porcentaje de votantes, que siempre ronda el 80% en la ciudad, en esta oportunidad se ubique en el 73%. Un importante número de casildenses no se hizo presente para emitir su voto.

Se terminó una elección, y la próxima será totalmente distinta. Las incógnitas de siempre vuelven a aparecer: ¿Los votos son trasnferibles 100%? Todos los votos de Lopiccolo van a ir a Plancich? ¿Los votantes de Bracaccini, Bonifazzi, y Miori, los tres sin chances de ocupar una banca en el Concejo, votarán a Golosetti? ¿Yualé seguirá creciendo?

Todas estas preguntas las contestará la gente, a través de las urnas, el próximo 22 de octubre.