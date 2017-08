Concurso de isologotipo en el marco del 110º aniversario de Casilda como  ciudad 

El Concurso es de carácter libre, abierto y gratuito, destinado a

diseñadores gráficos, comunicadores creativos, artistas plásticos, y

público en general de 15 años en adelante.



Los trabajos y su respectiva documentación deberán ser presentados a

partir hasta el día 18 de agosto, de 8 a 12 horas, en las oficinas de la

Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Casilda, Buenos

Aires 2860.



Las consultas previas podrán realizarse al teléfono 03464 – 455535 o al

correo electrónico [email protected]





Estas son las bases y condiciones del Concurso:



BASES Y CONDICIONES:



La Municipalidad de Casilda llama a concurso de isologotipo o imagotipo

(imagen de marca – grafismo de identidad) para representar e identificar

oficialmente a la celebración del 110º Aniversario de la Declaración de

Casilda como Ciudad, de acuerdo con las siguientes bases y condiciones.



Condiciones Generales:



El Concurso tiene como finalidad crear una imagen visual inédita del

“isologotipo o imagotipo” como elemento de identificación por la

Celebración de los 110 años de la Declaración de Casilda Ciudad.

A tal fin se solicita:

 Que el diseño sea inédito.

 Que utilice elementos que permita ser reconocidos por la Comunidad.

 Que incluya las palabras “110 Años de la Declaración de Casilda

Ciudad”.

 El isologotipo – imagotipo se convertirá en el sello que identificará

en campañas publicitarias, acciones de comunicación, publicaciones u

otros espacios en los eventos conmemorados durante los años 2017/2018.

 El diseño debe tener capacidad para adaptarse a diferentes formatos,

materiales o espacios.

 Sólo serán consideradas válidas las inscripciones que posean las

condiciones específicas en los puntos precedentes.



Participantes:



El Concurso es de carácter libre, abierto y gratuito, destinado a

diseñadores gráficos, comunicadores creativos, artistas plásticos y

público en general de 15 años.

Podrán participar personas físicas con una única propuesta, la cual debe

ser inédita.

Se prohíbe la participación de familiares de los integrantes del jurado.



Fecha de presentación y consultas:



Los trabajadores y su respectiva documentación deberán ser presentados a

partir del 14 de Agosto hasta el día 18 de Agosto de 8 a 12 horas, en

las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad

de Casilda, sita en calle Buenos Aires Nº 2860.

Las consultas previas podrán realizarse al teléfono 03464 – 455535 o al

e-mail [email protected] .



Requisitos de presentación de los trabajos:



Cada trabajo deberá reunir los siguientes requisitos a saber:

1- Isologotipo / Imagotipo

a) Deberá ser presentado en papel tamaño A4, formato JPG de alta

resolución. En caso de resultar seleccionado se solicitará el archivo

original en versión digital.

b) Debe tener mínima de A4 a un PIN.

c) Presentación en dos versiones: Versión color y escala de grises.

d) Fundamentación del diseño.

e) Debe ser fácilmente identificable y de pronta lectura, permitiendo su

completa visibilidad, claridad, equilibrio y valores estéticos e

cualquier tamaño o posición. No existe limitación en lo referente al uso

de recursos gráficos.



2- Requisitos de entrega

3-

Los trabajos deberán ser entregados en un sobre de papel madera con la

leyenda:



Concurso de diseño del isologotipo/imagotipo “110 años de la Declaración

de Casilda Ciudad” y el seudónimo del participante.



Contenido del sobre:



Isologotipo/imagotipo que se presentará a concurso conteniendo al pie de

la hoja el pseudónimo del participante.

En hoja aparte junto al Pseudónimo se anexará la Identificación del

autor, con los siguientes datos: Nombre completo, número de Documento de

Identidad, domicilio, correo electrónico, celular y/o teléfono.



Premio:



Único Premio: Plaqueta y Obsequio para el trabajo distinguido como

ganador.

Menciones Especiales para Segundo y Tercer Seleccionados.

El Jurado podrá declarar desierto el Concurso si considera que no existe

calidad suficiente en los trabajos presentados.



De los ganadores:



La premiación será realizada el viernes 29 de Septiembre en que se dará

a conocer los resultados del concurso, en el Acto Oficial de los 110

años de Declaratoria de Casilda Ciudad.

Todos los trabajos presentados serán exhibidos en ocasión de la

premiación que llevará a cabo en el Museo y Archivo Histórico Municipal

“Don Santos Tosticarelli”.



Derechos intelectuales:



Los participantes que obtengan el primer, segundo y tercer premio

cederán los derechos autorales de su trabajo a la Municipalidad de

Casilda por plazo indeterminado. Los trabajos premiados podrán ser

utilizados en forma permanente.

Los trabajos que no sean premiados deberán ser retirados pasados treinta

(30) días de la selección de los ganadores.



Gastos:



Los gastos incurridos a efectos de la participación en este Concurso

serán a cargo del concursante.

La sola entrega del diseño para participar en el concurso no genera

contraprestación económica.



Selección:



La Municipalidad de Casilda nombrará al Jurado de Selección el que

estará integrado por los siguientes miembros:



- Ing. Marta Lapegue – Secretaría de Obras y Servicios Públicos

- Silvia Martínez – Docente del Complejo Quinquela Martín

- Prof. Federico Antoniasi – Jefe de Archivo del Museo y Archivo

Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”

- Representante del Equipo Directivo Facultad Siglo XXI

- Prof. Alejandra Bruno – Lic. en Bellas Artes



La calificación de los trabajos será realizada en una sola etapa y por

simple mayoría de votos del Jurado.

El Jurado descalificará los trabajos que no observen los requisitos del

presente Reglamento.

El Jurado evaluará los trabajos con total autonomía y podrá sugerir

modificaciones que faciliten su lectura y adaptación a los distintos

formatos de reproducción, debiendo dichas modificaciones ser aceptadas

por los participantes.

La selección se llevará a cabo el día jueves 24 de Agosto y los

resultados del concurso serán publicados en Prensa de Casilda.

La sola participación supone la aceptación de las bases y condiciones

propuesta en su totalidad.



