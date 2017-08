Certamen de relatos breves sobre Maternidad 

En el marco de la celebración de octubre como Mes de la Madre, desde la

Municipalidad de Casilda se lleva adelante este concurso de relatos

breves sobre maternidad.



Los relatos seleccionados serán teatralizados en una función especial,

dedicada a las madres, que se realizará en el mes de octubre en Teatro

Dante.



A continuación detallamos las bases y condiciones para participar del

certamen:



1º) Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, que presenten

un relato breve que verse sobre LA MATERNIDAD.

2º) Se admitirá máximo de 2 obras por participante.

3º) La extensión del relato no podrá superar los cuatro folios, y

tendrá una extensión mínima de un folio. Cada folio tendrá entre 25 y 35

líneas y el tamaño de letra será de 14 puntos.

4º) Los participantes en el concurso podrán enviar sus obras por correo

electrónico a las direcciones: [email protected]

, o por correo postal a Municipalidad de Casilda –

Casado 2090 – Casilda – Santa Fe. La finalización de recepción de

originales será a las 13 hs del 31 de agosto de 2017. Será

imprescindible facilitar el nombre, apellidos, número de DNI, edad,

dirección y teléfono de contacto (fijo y/o móvil) y correo electrónico.

5º) No se mantendrá ningún tipo de comunicación con los participantes en

relación con sus obras.

6º) Habrá cinco finalistas, a determinar tras un proceso de

preselección. La organización del concurso contactará con los

finalistas.

7º) El concurso será resuelto por un jurado compuesto por la Escritora

Marcela RUIZ, un representante del Departamento Ejecutivo Municipal, un

representante del Concejo Municipal, que seleccionarán la obra ganadora.

8º) Un representante de la Secretaría de Gobierno del Municipio de

Casilda, estará presente en la deliberación del jurado, actuando como

secretario/a del mismo, sin derecho a voto.

9º) El fallo del jurado se hará público, en fecha a determinar por el

Municipio de Casilda.

10º) Se seleccionarán cinco relatos. Todos los finalistas recibirán un

premio consistente en diploma y la adaptación de los relatos

ganadores, para su teatralización durante una función en honor a las

madres que se llevará a cabo en el Teatro Dante en el transcurso del mes

de octubre de 2017.

11º) El participante garantiza, con total indemnidad para el Municipio

de Casilda, la autoría y la originalidad del relato presentado, y que

este no es copia ni modificación total o parcial de ninguna otra obra

propia o ajena.

12º) El participante garantiza, con total indemnidad para la

Municipalidad de Casilda, el carácter inédito del relato presentado y la

titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos los

derechos sobre el mismo y frente a terceros, sin hallarse sometido a

ningún otro concurso pendiente de resolución.

13º) El participante acepta la divulgación del relato presentado en caso

de resultar premiado o finalista. El Municipio de Casilda se reserva el

derecho de utilizar los relatos finalistas como promoción de alguna

de sus actividades culturales.

14º) Los autores de los relatos ganadores ceden en exclusiva al

Municipio de Casilda, todos los derechos de uso y explotación sobre esos

relatos, incluyendo entre otros los de reproducción por cualquier

sistema gráfico, mecánico, electrónico, reprográfico, digital o de

cualquier otra índole; distribución en cualquier formato o soporte y

canal, y mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma;

comunicación pública a través de proyección audiovisual, representación

escénica, emisión por radiodifusión, transmisión por cable, fibra

óptica, alámbrica o inalámbrica, sistemas telemáticos, digitales u

on-line, incorporación a bases de datos, o mediante cualquier otro

sistema; y transformación, incluida la traducción y la adaptación a obra

audiovisual o dramática, u otras obras derivadas, y en general, para

todas las modalidades de explotación y medios de difusión conocidos en

el momento del otorgamiento del premio. Asimismo.

15º) Los relatos seleccionados no podrán ser presentados a otros

