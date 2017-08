Violento asalto con una trincheta.

En la madrugada de este jueves alrededor de las 2:30 Hs una mujer fue interceptada por dos jóvenes que intentaron asaltarla en cercanías del cementerio, uno de llos estaba armado con una trincheta.

Según el relato de la víctima, la zona estaba oscura y volvía de trabajar en bicicleta. “Dos chicos, creo que eran menores de edad se me cruzaron y cuando frené se me vinieron encima y me hicieron caer. Trataron de sacarme la mochila pero no pudieron.” Comentó la angustiada mujer que hace solo dos meses reside en Casilda.

“Uno sacó una trincheta y me cortó la cara y la panza. En ese momento por suerte pasó un auto que los alumbró y se fueron corriendo.” Agregó.

La víctima fue atendida por el Sistema Integral de Emergencias Sanitarias, las lesiones fueron leves y realizó la denuncia correspondiente.