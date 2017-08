Convocatoria laboral.

En conferencia de prensa, el intendente Sarasola recordó la historia de

este Centro de Cuidado Infantil que fue construido con fondos

nacionales, y que el gobierno provincial será quien financie los cargos

que esta nueva institución necesite.



“Estamos esperando que en estos días lleguen los fondos nacionales para

la compra del mobiliario, que ya fue licitado oportunamente, y mientras

tanto estamos gestionando los fondos para ponerlo en funcionamiento”

indicó Sarasola.



“Hoy lanzamos la convocatoria para seleccionar el personal que va a

trabajar en este Centro de Cuidados Infantiles que consta de un

coordinador, cuatro docentes, y cuatro madres cuidadoras” agregó.

“Todos los requisitos están disponibles en el sitio web de la

Municipalidad de Casilda y tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de

agosto de este año”.



PERFIL I - COORDINADORA GENERAL

REQUISITOS MÍNIMOS:

1. Título universitario o terciario vinculado a la docencia en nivel

inicial, psicopedagogía, psicología, ciencias de la educación, o afines.

2. Mujer, entre 25 y 50 años.

3. Residencia en la ciudad de Casilda con un mínimo de cuatro años.

4. Experiencia en la docencia comprobable.

5. Numero de CUIT o CUIL y, en su caso, condición tributaria.

6. Informe actualizado de antecedentes penales del Registro Nacional de

Reincidencia y Estadística Criminal, a la fecha de celebración del

contrato de locación de servicios. El referido certificado no podrá ser

suplido con la correspondiente constancia de trámite.

7. Informe expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

8. No Poseer legajos Administrativos o judiciales por infracción a la

Ley Nacional 26061 y/o la Ley Provincial 12967.

9. No tener relación de dependencia en la Administración pública,

municipal, provincial y/o nacional.



La efectiva acreditación de los requisitos establecidos en los ítems 5 a

9 serán exigibles sólo en caso de ser seleccionado, para la celebración

del respectivo contratos y la inobservancia de los mismos conllevará a

la eliminación del postulante del orden de méritos.



CARACTERÍSTICAS PERSONALES:

• Buena presencia, predisposición anímica para abordar situaciones

vinculadas a la crianza y el desarrollo emocional de los niños.

• Trato cordial y afectivo.

• Conocimiento en el manejo tareas administrativas, manejo y supervisión

del personal

• Destreza para el abordaje y resolución de conflictos.

• Actitud colaborativa.

• Capacidad de comunicación.

• Perfil proactivo.

• Compromiso ético con el servicio a desempeñar.

• Discreción y prudencia en el manejo de la información.





PERFIL II - DOCENTES DE NIVEL INICIAL

REQUISITOS MÍNIMOS:

1. Título docente en nivel inicial y/o Maestría, posgrado o capacitación

específica para la docencia en jardines maternales.

2. Mujer, de entre 25 y 50 años.

3. Residencia en la ciudad de Casilda con un mínimo de cuatro años

4. Experiencia en la docencia comprobable, no excluyente.

5. Numero de CUIT o CUIL y, en su caso, condición tributaria.

6. Informe actualizado de antecedentes penales del registro Nacional de

Reincidencia y Estadística Criminal. El referido certificado no podrá

ser suplido con la correspondiente constancia de trámite.

7. Informe expedido por el registro de Deudores Alimentarios Morosos.

8. No Poseer legajos Administrativos o judiciales por infracción a la

Ley Nacional 26061 y/o la Ley Provincial 12967.

9. No tener relación de dependencia en la Administración pública,

municipal, provincial y/o nacional.

La efectiva acreditación de los requisitos establecidos en los ítems 5 a

9 serán exigibles sólo en caso de ser seleccionado, para la celebración

del respectivo contratos y la inobservancia de los mismos conllevara a

la eliminación del postulante del orden de méritos



CARACTERÍSITCAS PERSONALES:

• Buena presencia, predisposición anímica para abordar situaciones

vinculadas a la crianza y el desarrollo emocional de los niños.

• Trato cordial y afectivo.

• Conocimiento en el manejo tareas administrativas, manejo y supervisión

del personal

• Destreza para el abordaje y resolución de conflictos.

• Actitud colaborativa.

• Capacidad de comunicación.

• Perfil proactivo.

• Compromiso ético con el servicio a desempeñar.

• Discreción y prudencia en el manejo de la información.

• Compromiso ético con la función a desempeñar.





PERFIL III - ASISTENTES (Madres Cuidadoras)

REQUISITOS MÍNIMOS:

1. Título Secundario -No excluyente-.

2. Mujer, de entre 18 y 50 años, con hijos a su cargo.

3. Residencia en la ciudad de Casilda con un mínimo de dos años.

4. Experiencia laboral comprobable con niños/niñas.

5. Numero de CUIT o CUIL y, en su caso, condición tributaria.

6. Informe actualizado, a la fecha de inscripción de celebración del

contrato, de antecedentes penales del registro Nacional de Reincidencia

y Estadística Criminal. El referido certificado no podrá ser suplido con

la correspondiente constancia de trámite.

7. Informe expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la

acreditación será exigible al momento de celebrar el respectivo

contrato.

8. No Poseer legajos Administrativos o judiciales por infracción a la

Ley Nacional 26061 y.o la Ley Provincial 12967.

9. No tener relación de dependencia en la Administración pública,

municipal, provincial y/o nacional.

La efectiva acreditación de los requisitos establecidos en los ítems 5 a

9 serán exigibles sólo en caso de ser seleccionado, para la celebración

del respectivo contratos y la inobservancia de los mismos conllevara a

la eliminación del postulante del orden de méritos





CARACTERÍSTICAS PERSONALES:

• Buena presencia, puntualidad y asistencia.

• Trato cordial y afectivo.

• Conocimiento de hábitos de higiene, cuidado y alimentación.

• Propensión al sostenimiento y fortalecimiento de vínculos de

convivencia.

• Actitud colaborativa.

• Capacidad de comunicación.

• Perfil proactivo.

• Compromiso ético con el servicio a desarrollar.

• Discreción y prudencia en el manejo de la información.



Los interesados en inscribirse deberán descargar el formulario de

inscripción de la página web de la Municipalidad de Casilda

(www.casilda.gov.ar) y adjuntar toda la documentación requerida, antes

del 31 de agosto, y presentarla en el Departamento de Desarrollo Local,

Empleo y Turismo, sito en “Galería La Toscana” – Buenos Aires 2860,

Casilda, en SOBRE CERRADO y FIRMADO.