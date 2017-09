Buscan familias solidarias para albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes

La finalidad es brindar un ambiente familiar estable, en el que puedan recibir cuidados, atención y la educación necesaria que faciliten sus desarrollos integrales, sin perder sus identidades de origen hasta que se resuelvan sus situaciones singulares. Esto constituye una alternativa al acogimiento residencial, cuando la propia familia de la niña, el niño o adolescente, incluida su familia extensa, no puede o no es conveniente que se hagan cargo de los mismos.



REQUISITOS PARA SER FAMILIAS SOLIDARIAS



Pueden constituirse como Familia Solidaria personas solas, matrimonios o parejas, mayores de 25 años, con residencia en la Provincia de Santa Fe de al menos dos años, interesados en brindar protección y acogimiento de manera transitoria a niñas, niños y adolescentes.



Deben tener medios de vida estables; gozar de un estado de salud físico y psíquico que no dificulte el cuidado del niño acogido; flexibilidad y adaptabilidad a situaciones nuevas, respeto por la historia personal del niño o niña acogido; un entorno relacional amplio que favorezca la integración del niño acogido; aceptación de la relación con la familia de origen y una actitud positiva para la formación y el seguimiento.



Las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia, y Familia, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas, Cortada Ricardone 1345 de la ciudad de Rosario, al teléfono (0341) 4721862 al 67.