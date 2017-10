Contigiani: “El 82% móvil de los jubilados de Santa Fe no se toca.”

“En Santa Fe los derechos adquiridos son conquistas irreversibles”, enfatizó. Y agregó: “Por eso el 82% móvil no se toca. Porque tenemos un Estado provincial sólido y el 82% móvil de los jubilados está firme”.



El actual ministro de la Producción hizo estas afirmaciones este miércoles en declaraciones públicas, tras conocerse la voluntad del gobierno central de “armonizar” los sistemas previsionales de 13 provincias que en su momento no transfirieron sus cajas a la Nación.



“Las promesas del Gobierno nacional se debilitan pero nosotros nos fortalecemos y por eso queremos elevar nuestra voz en el Congreso: para seguir defendiendo a Santa Fe”, sostuvo Contigiani.



De este modo, el candidato del Frente Progresista volvió a pedirle a los candidatos del kirchnerismo, Agustín Rossi, y al de Cambiemos, Albor Cantard, que expresen su posición “sobre este y otros temas”. “Les pido que cuenten cómo van a pararse sobre estas posturas que vienen en detrimento de los derechos ya garantizados en la provincia, y les pido que se lo cuenten a todos los santafesinos con la verdad: Sin desconocer su historia y su presente. Pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones”, finalizó.