Contigiani: "Creo en un modelo que cuide el mercado interno y promueva el desarrollo industrial"

En declaraciones periodísticas, advirtió sobre los riesgos del “modelo según el cual a la Argentina le conviene tener la economía abierta, que vengan inversiones, que vengan productos de otro país, y ayudar a aquellos sectores que no son dinámicos o competitivos mediante programas de reconversión industrial”.



“La realidad -aseveró Contigiani- es que no se le puede trasladar a los empresarios pyme la presión de la competitividad cuando hay factores estructurales que dependen de la política. Hoy están queriendo definir la competitividad desde visiones de mercado y no desde la política. No le podemos pedir a un empresario de la siderurgia o de la metalurgia que tiene que hacer frente a una diferencia en el precio del acero de 300 o 400 dólares en comparación con Brasil, que sea competitivo. La política es la que tiene que resolver cómo generamos un valor de la chapa en el mercado interno similar al de Brasil para que este empresario, que luego fabrica una sembradora de siembra directa, pueda ser competitivo”, consideró.



“Por eso, en febrero de 2016, apenas inició su mandato –recordó Contigiani- el gobernador Miguel Lifschitz anunció el Plan de Desarrollo Industrial, a través del cual ya se otorgaron 600 millones de pesos en préstamos a tasa subsidiada para que las pymes crezcan, incorporen tecnología, ganen competitividad, aumenten su capacidad productiva. En julio de este año, decidimos ampliarlo y destinar otros 1.500 millones de pesos en créditos para alcanzar a más y más pymes santafesinas”.



“La otra gran decisión política ha sido la implementación de un plan de obras públicas sin precedentes, con pavimentación de rutas y accesos, apertura de calles y avenidas, construcción de acueductos, escuelas de todos los niveles, centros de salud y hospitales, viviendas”, enumeró Contigiani. “Se trata de brindar condiciones para el desarrollo social y para la producción y, a la vez, para generar demanda y crear empleo. Es decir, para seguir empujando y dinamizando la economía de los pueblos y ciudades, y de toda la provincia”.



En ese punto, Contigiani cuestionó “el proceso de endeudamiento que está ocurriendo en la Argentina, que ya superó los 100 mil millones de pesos, y no está sustentado en un modelo de desarrollo económico, de industrialización o en un plan de infraestructura publica, sino en necesidades de orden financiero”.



“En Santa Fe tenemos un plan de desarrollo y el endeudamiento que tomamos, con la menor tasa obtenida por una provincia del país, está destinado exclusivamente a obras de infraestructura que ya están en marcha en todo el territorio”, diferenció