Contigiani: “Queremos llevar el Vuelvo a Estudiar a todo el país para que todos los jóvenes terminen la secundaria”

Tras participar del debate con candidatos a diputado nacional, el postulante del Frente Progresista, Luis Contigiani, confirmó que una de las iniciativas que presentará en el Congreso de la Nación estará vinculada al “Plan Vuelvo a Estudiar, para que llegue a todo el país. En Santa Fe ya fuimos a buscar a su casa a 18 mil chicos y chicas que abandonaron la secundaria para que vuelvan a la escuela”.



“Nosotros invertimos el 50% del presupuesto en salud y educación pública. No hay provincia en Argentina que pueda mostrar esta decisión política. La salud y la educación pública de Santa Fe son un modelo en el país”, sostuvo y aclaró: “Es un modelo inclusivo, de calidad, transversal, donde nadie se queda afuera”.



El Plan Vuelvo a Estudiar se implementa desde 2013. Equipos de la provincia, junto con los municipios y comunas, buscan casa por casa a quienes no completaron la secundaria y despliegan una serie de estrategias tendientes a lograr que los estudiantes retomen, permanezcan y egresen de la escuela.



“En Santa Fe a nadie le toca caer en la educación pública, como dijo el presidente Macri alguna vez. Acá no hay dos tipos de educación, una para ricos y otra para pobres; es una prioridad para todos. El Vuelvo a Estudiar tiene que ver con eso y con un conjunto de acciones. Estamos llevando adelante el plan de infraestructura escolar más importante de la historia, con nuevos edificios, con ampliaciones y reparaciones. Tenemos las mejores paritarias del país y llevamos 67 mil docentes fueron titularizados porque sabemos lo importante que es la estabilidad laboral para nuestros maestros y profesores. Por eso, podemos mostrar los mejores resultados educativos en nuestros estudiantes”, aseguró el candidato del Frente Progresista.



En ese marco, Contigiani sostuvo que “no da lo mismo una Argentina que destruye el piso común de derechos que una Argentina que construye puentes entre la justicia social y la honestidad, que trabaja para brindar igualdad de oportunidades. Ese es el modelo que vamos a llevar a la Nación”, señaló el dirigente.