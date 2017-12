Cronograma de recolección de residuos 

- Sábado: recorrido matutino NORMAL. Por la noche del sábado no hay

recolección.

- Domingo 24: El habitual recorrido de la noche se adelanta a la mañana

del domingo.

- Lunes 25: NO habrá recolección.



Para la festividad de Año Nuevo la modalidad será la misma:



- Sábado 30: recorrido matutino NORMAL. Por la noche del sábado no hay

recolección.

- Domingo 31: El habitual recorrido de la noche se adelanta a la mañana

del domingo.

- Lunes 1: NO habrá recolección.