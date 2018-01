Escapó de un control de alcoholemia y será sancionado.

En la madrugada del día sábado 30 se llevaron a cabo los habituales controles de alcoholemia dentro del ejido urbano. En la intersección de las calles Buenos Aires y Sarmiento un vehículo particular que venía circulando por la última se dio a la fuga al ingresar a la zona del control y advertir la presencia de los inspectores. Pero esta no fue la única infracción que cometió dado a que en vez de doblar a la derecha siendo la dirección obligatoria, lo hizo hacia la izquierda chocando los conos que estaban correctamente colocados y pasando muy cerca de los inspectores y el personal policial que trabajaba en el lugar, además durante su huida no dudo pasar un semáforo en rojo.

De forma inmediata se tomó el número de la patente y toda la información se trasladó al tribunal de faltas municipal quien tomo intervención en el caso.

“Por ley cuando existe una fuga se presume que hay una alcoholemia máxima positiva y en este caso tiene el agravante de la huida y de las demás infracciones y por eso su sanción será considerable.” Explicó Federico Censi, Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana.

El infractor manejaba un vehículo de alta gama y sería un masculino de 18 años oriundo de la localidad de Casilda.