Más películas en los ciclos de cine en Teatro Dante

La Municipalidad de Casilda, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, desea que la comunidad siga disfrutando del Teatro Dante, verdadero patrimonio cultural de la ciudad. En ese sentido, además de las reposiciones de obras teatrales que ha comenzado a realizar la Compañía del Dante, a principios de febrero se dio inicio a dos ciclos de cine cuya entrada es libre y gratuita para todo el público.

Continuando con la propuesta, este jueves 15 de febrero, a las 20:30 horas, en el marco del Ciclo de Cine “Familias”, se presentará la película “Cerezos en flor”, de origen alemán, dirigida por Doris Dörrie.

Este film nos introduce en el Tokio más tradicional. Trudi es la única que sabe que su marido Rudi está gravemente enfermo de cáncer. Siguiendo el consejo de su médico, deciden hacer un último viaje juntos. Trudi convence a su marido y van a visitar a sus hijos y nietos en Berlín. Sin embargo, éstos están demasiados inmersos en sus propias vidas para ocuparse de ellos. Tras ir al teatro a ver un espectáculo de danza Butoh, Trudi y Rudi deciden marcharse y pasar unos días en un hotel en la costa del mar Báltico.

En tanto, el domingo 18 de febrero, también a las 20:30 horas, y dentro del Ciclo de Cine “Historias de música”, se presentará “En la cuerda floja”, estrenada en 2005, basada en la autobiografía del gran cantante de música country Johnny Cash y su mujer y compañera June Carter.

La historia comienza en Arkansas, en la época de la Gran Depresión. John R. Cash, hijo de un aparcero, no tardará en realizar salvajes giras con los pioneros del rock and roll (Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis y Waylon Jennings), giras que culminan con su inolvidable concierto de 1968 en la Prisión de Folsom. Cash se convirtió en el artista más popular del momento, llegando a vender más discos que The Beatles.