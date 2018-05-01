Horarios del Programa CASILDA EN MOVIMIENTO 

LUNES
9:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (VECINAL GRANADEROS)
14 HS. BASQUET (PESCIO Y ARENALES)
14 HS. GIMNASIA ADULTOS (VECINAL NUEVA ROMA)
14 HS. FUTBOL FEMENINO (CENTRO COMUNITARIO)
14 HS. RITMOS (CENTRO COMUNITARIO)
15:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI)
15:30 HS. FUTBOL (CENTRO DE SALUD BARRACAS)
18:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (COMPLEJO DE LA TERCERA EDAD)
21:00 HS. TANGO (VECINAL NUEVA ROMA)
MARTES:
14:00 HS. BASQUET (PESCIO Y VICENTE LOPEZ)
15:00 HS. TELAS (VECINAL ALBERDI)
15:30 HS. FUTBOL (PESCIO Y DIAZ VELEZ)
16:00 HS. FUTBOL (BOGADO Y REMEDIO DE ESCALADA)
17:00 HS. GIMNASIA DEPORTIVA (VECINAL NUEVA ROMA)
18:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI)
20:30 HS. RITMO ADULTOS (CENTRO COMUNITARIO)
21:00 HS. TANGO (SINDICATO MUNICIPAL)
MIERCOLES:
9:30 HS. GIMANASIA VECINAL GRANADEROS)
14 HS. RITMOS (CENTRO COMUNITARIO)
14 HS. BASQUET (PESCIO Y ARENALES)
14 HS. GIMANSIA ADULTOS (VECINAL NUEVA ROMA)
15:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI)
16:30 HS. TELAS (CENTRO DE ACCION FAMILIAR)
17:45 HS. TELAS (VECINAL ALBERDI)
18:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (COMPLEJO DE LA TERCERA EDAD)
JUEVES:
14:00 HS. BASQUET (PESCIO Y VICENTE LOPEZ)
14:00 HS. FUTBOL (CENTRO COMUNITARIO)
15:30 HS. FUTBOL (CENTRO DE SALUD BARRACAS)
16:00 HS. FUTBOL (BOGADO Y ESCALADA)
17:00 HS. GIMNASIA DEPORTIVA (VECINAL NUEVA ROMA)
18:00 HS. MUSICA Y DANZA (VECINAL ALBERDI)
20:30 HS. RITMOS ADULTOS (CENTRO COMUNITARIO)
21:00 HS. TANGO (VECINAL ALBERDI)
21:00 HS. TANGO (VECINAL NUEVA ROMA)
VIERNES:
9:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (VECINAL GRANADEROS)
15:30 HS. FUTBOL (PESCIO Y DIAZ VELEZ)
18:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI)
21:00 HS. FOLCLORE (VECINAL NUEVA ROMA)