Abrió la inscripción al 25° Salón de Artistas Casildenses en Plástica

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Casilda, a través del Museo y Archivo Histórico Municipal "Don Santos Tosticarelli", y la Asociación Amigos del Museo, organizan el 25º “Salón de Artistas Casildenses y la región”, en la categoría Plástica.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, al teléfono (03464) 426535, vía correo electrónico a [email protected] o personalmente en el Museo, Ovidio Lagos 1208, Casilda.



XXV SALÓN DE ARTISTAS CASILDENSES Y LA REGIÓN.

ETAPA PLÁSTICA

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

ARTICUL0 1

Podrán participar los artistas residentes en las siguientes localidades del departamento Caseros: Arequito, Arteaga, Berabevú, Bigand, Casilda, Chabás, Chañar Ladeado, Gödeken, Los Molinos, Los Nogales, Los Quirquinchos, San José de la Esquina, Sanford y Villada y además en estas que están situadas a menos de 30 kilómetros de Casilda: Berreta, Carcarañá, Coronel Arnold, Correa, Fuentes, Pujato, Roldán, San Jerónimo

Sud y Zavalla.

ARTICULO 2

Las obras deben ser inéditas, como condición excluyente (NO PRESENTADAS EN OTRO SALÓN o CONCURSO) y tendrán que estar montadas sobre un soporte rígido, con o sin marco y contar con algún sistema previsto para ser colgadas en los muros de las salas del Museo y Archivo Histórico Municipal de Casilda, NO SERÁN ACEPTADAS LAS QUE NO CUENTEN CON ESE DISPOSITIVO.

ARTICULO 3

El participante podrá presentar hasta dos obras, que no deberán superar los cuatro metros de perímetro (Ejemplos: 1.00x1.00m; 1.20x0.80m ó 1.40x060m) en el caso de la categoría Dibujo, Pintura y Relieve y los

0.50x0.50m de base y 1.50m de altura para la categoría Escultura.

ARTICULO 4

El tema será libre.

ARTICULO 5

Las obras deberán ser entregadas personalmente en la sede del Museo, en Ovidio Lagos 1208 de Casilda, acompañadas por el cupón que figura en este reglamento con los datos completos del autor, cumpliendo con el

siguiente cronograma:

- Ultimo día de entrega de las obras: Viernes 22 de noviembre de 2019 (hasta las 19:30 horas).

- Reunión del jurado: Sábado 23 de noviembre de 2019.

- Inauguración y premiación: Martes 26 de noviembre de 2019 a las 19.30 horas.

- Exposición: Desde el martes 26 de noviembre de 2019, en las instalaciones del Museo, Ovidio Lagos 1208, en sus horarios habituales.

ARTICULO 6

Se otorgarán los siguientes premios:

CATEGORÍA DIBUJO/PINTURA/RELIEVE

Primer premio adquisición: $ 12.000 (doce mil pesos)

Segundo premio estímulo: $ 5.000 (cinco mil pesos)

Tercer premio estímulo: $ 3.000 (tres mil pesos)

y Menciones que el jurado considere otorgar.

CATEGORÍA ESCULTURA

Primer premio adquisición: $ 12.000 (doce mil pesos)

Segundo premio estímulo: $ 4.000 (cuatro mil pesos)

y Menciones que el jurado considere otorgar.

El Jurado tiene la facultad de declarar desierto el o los premios.

ARTICULO 7

El jurado estará integrado por la profesora y artista plástica Marita Guimpel; el artista plástico Rubén Echagüe, ex director del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino” de Rosario y el artista plástico y profesor Arnoldo Gualino todos de Rosario más un coordinador por la Asociación Amigos del Museo.

Las entidades organizadoras de este Salón han establecido que no existirá un Jurado de Admisión y que todas las obras presentadas serán analizadas por el jurado antes mencionado.

Sus fallos no podrán ser apelados por ningún concepto.

ARTICULO 8

Las entidades organizadoras se comprometen a tratar con el mayor cuidado las obras participantes, pero no se hacen responsables por eventual hurto, pérdida o daño que dichas obras pudieran sufrir durante el transporte y la exhibición. El seguro será por cuenta y decisión del artista.

ARTICUL0 9

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Casilda, El Museo y Archivo Histórico Municipal "Don Santos Tosticarelli" de Casilda y su Asociación de Amigos se reservan el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en este reglamento.

ARTICULO 10

La sola presentación de las obras en este XXV SALÓN DE ARTISTAS CASILDENSES Y LA REGIÓN implica para sus autores el conocimiento y la aceptación incondicional del presente reglamento.

ARTICULO 11

Exclusivamente y sin excepción recién a partir del martes 10 de diciembre de 2019 las obras podrán ser retiradas por sus autores del Museo Municipal de Casilda, de martes a viernes de 8 a 12 y de 15,30 a 19,30, sábados y domingos de 16 a 19. Queda expresado también que las obras que no sean retiradas dentro de los 90 días posteriores a la fecha consignada, pasarán a formar parte, con el acuerdo tácito de los autores, del patrimonio del Museo. Cabe aclarar que el Museo entrará en receso anual durante enero de 2020.