Freyre: "La situación de la mayoría de las municipalidades es crítica"

En una nota brindada a la colega Ivana Fux, del medio regional El Mirador Provincial, José Luis Freyre, secretario de Municipios y Comunas del gobierno de Omar Perotti, contó que el panorama en la mayoría de estas administraciones es "crítica", y anticipó por ello un "año difícil".

Entre las localidades que nombra el funcionario se encuentra Casilda, dejando aclarado que la principal causante de la situación de estas administraciones es la crisis económica que atraviesa el país, sumado a la cláusula gatillo que se paga a los trabajadores, y la disminución de los ingresos.

"Estamos en una situación preocupante. Históricamente, este momento del año es complejo para los municipios porque no sólo baja la recaudación, sino que además se juntan compromisos de sueldos, aguinaldos... Y en este contexto de crisis que se viene viviendo desde hace algunos años, los municipios han tenido el desafío de cualquier familia o pyme: aumentaron los costos fijos y se sumó algo que valoramos mucho como es el acuerdo paritario con los trabajadores municipales, pero donde el efecto de la cláusula gatillo generó que muchos municipios no pudieran seguir su crecimiento. La cláusula gatillo provocó con la inflación de este último semestre sobre todo, que fueran altos los egresos comparados con los ingresos municipales, que no crecieron en la misma proporción. Esto causó desequilibrios, además de las demandas permanentes que se tienen; cuando Nación o Provincia tienen problemas para cubrir las principales demandas de servicios, el municipio es la primera línea de trinchera o mostrador con necesidades que quedan al descubierto, pero que no le corresponden de manera directa. Este combo hizo que muchos municipios y comunas llegaran a finales de 2019 principios de 2020 con dificultades y desequilibrios. Ése es un panorama generalizado, y en algunos casos, interviene la conflictividad política con gestiones que asumen ya en situaciones complicadas, como el caso de Coronda o Casilda. Algunas de estas ciudades han tenido un primer mes de gobierno donde fueron más los días de paro que de gestión.

Consultado sobre las herramientas disponibles y utilizables para asistir a las municipalidades, Freyre expresó. "Usamos tanto los anticipos de coparticipación como el refinanciamiento para aquellos que no los habían devuelto aún, y que si se los exigíamos, los terminábamos ahogando más. El anticipo es una herramienta concreta para dar una mano. Y empezamos a clarificar y proyectar para ver cuestiones contables que permitan que un municipio pueda programar sus funciones de una manera más estable".

"La situación es crítica, sobre todo porque al que ha sostenido una economía equilibrada no le sobra nada. A la hora de planificar obras o de crear un fondo de créditos para pequeños comercios o economía social, cualquier plus de estos que se puedan dar en los territorios, se vuelve muy complejo. Y otros municipios, directamente están viendo cómo garantizan el pago de sueldos, lo cual no es poca cosa. La verdad es que la situación es difícil y colmada de desafíos. Requiere de una gran responsabilidad de los dirigentes en general y de un trabajo conjunto. Las elecciones ya pasaron; no vale la pena generar situaciones más conflictivas para gente que la está pasando mal, solamente por posicionamientos políticos. Es hora de sumar" finalizó Freyre.