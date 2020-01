La ayuda económica de la Provincia sigue ausente

El secretario de Municipios y Comunas, José Luis Freyre, manifestó que la situación de crisis abarca a la mayoría de las localidades de la Provincia, y que no es exclusiva de Casilda. “Desde el Gobierno Provincial estamos al tanto y tratando de brindar ayuda” declaró. Y confirmó que aún los fondos provinciales no fueron enviados a la ciudad.

El funcionario provincial habló con Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3, en el programa “Subí que te llevo”, y repasó la situación que afrontan los gobiernos de las localidades de la Provincia: “Estamos ante un escenario complicado. Los municipios y comunas no escapan a lo que pasa en el país, tal como le pasó a pymes, a comercios, a las familias argentinas. Han aumentado los costos fijos, los egresos y no así los ingresos”.

“Basta con ver lo que aumentó el hormigón o el combustible, dos elementos esenciales para la obra y los servicios públicos, y lo que creció el salario de los trabajadores municipales, a través de la cláusula gatillo para seguir a la inflación con ajustes mensuales, más la baja en la recaudación y los aportes de la coparticipación nacional y provincial, ha provocado un desfinanciamiento en las municipalidad y comunas”.

“La situación en particular de Casilda la venimos viendo desde el primer día, y nos reunimos con el Intendente Golosetti, que realizó un pedido de anticipo ordinario y un pedido extraordinario. Nosotros solo pudimos enviarle un monto chico, que no llegaba a dos millones de pesos, cuando comenzó la gestión”, y agregó que el pedido ordinario de Golosetti “ronda los 20 millones de pesos, de los que están aprobados unos 15 millones”.

Durante el paro de trabajadores municipales que reclamaban el pago de los haberes del mes de diciembre, los funcionarios municipales prometían la llegada de fondos provinciales para saldar la deuda. Pero esos montos no llegaban y Golosetti y Navone tuvieron que recurrir a una herramienta que ellos mismos le habían criticado duramente al exintendente Sarasola, que era la de solicitar un descubierto al banco para hacer frente a los compromisos de pago.

Consultado sobre esas gestiones, Freyre confirmó que los fondos aún no fueron liberados: “La Provincia tuvo la intención de resolverlo a mediados de la semana pasada o más tardar en el inicio de esta semana, pero todavía no se pudo. No es mala voluntad, pero los fondos todavía no fueron girados”, indicó Freyre.

Por otra parte, aclaró que “La situación no es exclusiva de Casilda. En la zona tenemos comprometidas también a Carcarañá, Funes, y otras más complicadas como la de Coronda” contó el funcionario.

“Seguiremos trabajando para poder salir adelante, y no tengo dudas que lo vamos a hacer” sentenció.