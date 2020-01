Edgardo Rosini dictará un seminario intensivo de stand up

El STAND UP es un género de comedia donde una persona se para frente a una audiencia a la que se dirige en forma directa con el objetivo de hacerlo reír. Es una comedia en vivo, una especie de diálogo con el público. No es un monólogo porque "tengo" que escuchar lo que le pasas al público. Es social, ya que la risa del otro es lo que valida el chiste. No es improvisación. No hay que componer un personaje, el personaje "soy yo", es una exageración de uno mismo. Existen tantos estilos de STAND UP como cantidades de comediantes existan.

Algunos de los elementos a trabajar son: estructura, actitud, premisa, remate, sorpresa, act out, setup, tema, call back, listas, comparación, cambio de sentido, exageración, hipótesis, mix, matices, energías, silencio, rutina, running gag, one liner.

El seminario será dictado por el Prof. EDGARDO ROSINI y se llevará a cabo en el TEATRO DANTE los días miércoles 5, martes 18, y miércoles 19 de febrero, de 20:30 a 23:30 horas, teniendo como objetivo final generar un material genuino como disparador de una posible rutina.

Estos consejos te pueden servir para hacer reír:

1- Evitá contar chistes.

2- Cuidado con relatar historias. Atentan contra la poca atención porque los espectadores "no estuvieron ahí".

3- No trates de "hacerte" el gracioso, "SÉ GRACIOSO".

4- Comprometete con lo que querés contar porque es un trabajo que se toma en serio.

5- Relajate. Sé auténtico. SÉ VOS MISMO. Dale importancia a tu material y listo... DIVERTITE!!!

No existen ideas buenas ni malas. Todo sirve como material de STAND UP. Después de aprenderla, olvidate de la teoría. No te juzgues. SÉ LIBRE.

Hay que descubrir tu FUNNY ZONE (mi mejor de mí): ¿Cuándo soy gracioso? ¿Qué causa de mí? ¿Qué DELIVERY me queda bien?

Todos tenemos algo que decir, hay que pasar el filtro, ir al HUESO... ES POSIBLE!!!

