Municipales paran desde la medianoche del viernes

Así lo resolvió la asamblea de trabajadores municipales celebrada en las primeras horas de este jueves, en reclamo del pago de los haberes correspondientes al mes de enero. Habrá corte de ruta el lunes, y movilizaciones el martes. "Hasta que no aparezca la plata, habrá conflicto" indicó Walter Britos.

El nuevo capítulo en esta historia comienza el viernes con una reunión entre el Ejecutivo Municipal y las autoridades del Sindicato, donde Golosetti informa que no cuenta con la totalidad de los fondos para el pago de los salarios del mes de enero, y propone un pago escalonado por categorías: las más bajas cobrarían este viernes, el próximo viernes 14 lo harían las intermedias; y las más altas percibirían su sueldo el viernes 21.

En la mañana de este miércoles, volvieron a verse las caras, con la esperanza de los sindicalistas de que la situación fuera otra. Pero no. La oferta era la misma. Y además, y no es un dato menor, nunca se habló del pago de las horas extras adeudadas, por lo que el conjunto de los trabajadores decidió rechazar la propuesta en el marco de la asamblea que se realizó en la mañana de este jueves en la sede del STMC.

"El paro comienza a la 0 hora del sábado, con guardia mínima para dar respuesta a la Policía en algún pedido de actuación del personal de Tránsito, y el grueso de los trabajadores comenzarán con la medida de fuerza el lunes" contó Walter Britos, secretario general de Municipales en Radio QUIERO! 95.3.

"El lunes vamos a hacer un corte de ruta. El mismo día vamos a decidir en qué lugares vamos a cortar. El martes nos vamos a manifestar frente a la Municipalidad" indicó Britos sobre el plan de lucha que implementarán.

"Acá son muchos los culpables" enfatizó el gremialista y se explayó: "En noviembre del año pasado, con FESTRAM se pidió que por única vez se permitiera afectar el 100% del fondo de obras menores a gastos corrientes. Todos los años se permite el 50%, pero teniendo en cuenta la situación de los municipios y las comunas, este año se pidió el 100%. Eso fue a la Cámara de Diputados donde se le dio el visto bueno, y pasó a la Cámara de Senadores donde comenzaron las trabas y finalmente no se aprobó".

Y agregó que "si se hubiera aprobado dejando de lado las mezquindades políticas, hoy no estaríamos teniendo estos conflictos".

Consultado sobre la postura de Golosetti de no tomar un descubierto en el banco, Britos contó que "el intendente no quiere por los intereses que genera, y a esto se suma que la ayuda prometida por el Gobierno Provincial no llega. Hace más de un mes nos dijeron que en cualquier momento llegaba la plata, pero nunca llegó".

En una nota periodística realizada el pasado 23 de enero, el secretario de Municipios y Comunas, José Luis Freyre, aseguró que el pedido estaba realizado y que en pocas horas se resolvería", y a más de 14 días de esas declaraciones los fondos no aparecen.

Los trabajadores necesitan cobrar para hacerle frente a sus compromisos, pero desde el Ejecutivo Municipal no se aprovechan las herramientas disponibles, ni tampoco se gestiona la llegada de la ayuda. Desde el Sindicato, algunos referentes sospechan que se está haciendo un aprovechamiento político de la situación, algo que indigna porque en el medio está la gente.